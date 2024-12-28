Suriye'den Mısır mesajı

Suriye Dışişleri Bakanı: Mısır ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
Suriye Geçici Hükûmetinin Dışişleri Bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani Mısır ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Şeybani, Mısır'la ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti.
Suriye Geçici Hükûmeti'nin Dışişleri Bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mısır'la ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
Şeybani "Mısır ile her iki tarafın da birbirinin egemenliğine ve iç işlerine karışmama ilkesini temel alarak, önemli ve stratejik ilişkiler geliştirmek istiyoruz." dedi
Suriye Geçici Hükûmeti, gerek Batılı gerek Arap Dünyasından diplomatlarla bir araya gelerek uluslararası ilişkilerini düzenlemeye çalışıyor.