Suriye'den Mısır mesajı

Suriye Geçici Hükûmeti'nin Dışişleri Bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mısır'la ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 28, 2024

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Şeybani "Mısır ile her iki tarafın da birbirinin egemenliğine ve iç işlerine karışmama ilkesini temel alarak, önemli ve stratejik ilişkiler geliştirmek istiyoruz." dedi

Suriye Geçici Hükûmeti, gerek Batılı gerek Arap Dünyasından diplomatlarla bir araya gelerek uluslararası ilişkilerini düzenlemeye çalışıyor.