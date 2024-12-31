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        Haberler Dünya Suriye'de Savunma Bakanlığına Tümgeneral Murhef Ebu Kasra atandı | Dış Haberler

        Suriye'de Savunma Bakanlığına Tümgeneral Murhef Ebu Kasra atandı

        Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:35
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        Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Tümgeneral Kasra
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        Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Savunma Bakanlığına Ebu Kasra'nın görevlendirildiğini duyurdu.

        Heyet Tahrir Şam'da da daha önce önemli görevlerde bulunan Ebu Kasra'nın, 8 Aralık'ta Baas rejimini deviren askeri operasyonu planlayan en üst komutanlardan biri olduğu belirtiliyor.

        Askeri Operasyonlar Komutanlığı, 29 Aralık'ta Ebu Kasra'nın rütbesini Tümgeneral'e yükseltmişti.

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        #Suriye
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