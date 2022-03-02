Sürdürülebilir mobilite için yola çıktılar

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Ulaşım sistemlerinin yeni düzene daha iyi entegrasyonuna katkı sağlamak ve inovatif çözümler geliştirmek amacıyla yola çıkan Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ), ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla bir araya geldi.

Megakentlerdeki trafik yoğunluğu, enerji tüketimi, hava kalitesi ve bunların sosyakültürel etkilerini mercek altına alan Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, kentsel hareketliliğin ancak farklı disiplinlerin bir araya gelerek çözümlenebileceği yaklaşımıyla iş dünyası, girişimci ekosistemi, sivil toplumu ve akademisyenlerle birlikte dijital çözümlere odaklanıyor.

Bu amaçla ilk iş birliğini Özyeğin Üniversitesi ile gerçekleştiren Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ)’nin protokol töreninde açıklamalar yapan SMİ Sözcüsü ve Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, “2050’de kent nüfusu 2.5 milyar kişi artacak. Mobilite, kentleşmenin en önemli konularından biri. Kentleşmenin artmasıyla yaşam kalitesini arttırmak için sürdürülebilir, akıllı ve yenilikçi bir ulaşım planlama yaklaşımına ihtiyaç duyuyoruz. Bunu ancak ortak akıl çözüm getirebilir ve geleceğin mobilitesini tasarlayabiliriz. Bu nedenle, geleceğin ulaşım çözümlerini tasarlayacak bir bağımsız düşünce kuruluşu olarak yola çıktık” dedi.

MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİNİ DÜNYAYA TAŞIYACAK

Kentleşmenin ve dijitalleşmenin en önemli mega trendler olduğuna dikkat çeken Doğu, “Sürdürülebilir alanında yaptığı çalışmalar ve girişimcilik ekosistemine verdiği katkı nedeniyle Özyeğin Üniversitesi ile çok değerli çalışmalar yapacağımıza ve Türkiye’de başlattığımız çalışmaları dünyanın her yerindeki megakentlerde uygulayabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre SMİ ve Özyeğin Üniversitesi, araştırma projeleri, eğitimleri, girişimci eko-sistemini destekleyecek projeler ve etkinlikler ile veri analizi ile geliştirilecek projelerin yapılandırılması ortak çalışmalar taraflar arasında karşılıklı değerlendirilerek hayata geçirecekler.

Protokol imza törenine katılan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ise şunları söyledi:

“Bu işbirliği çerçevesinde mobilite sorunlarına veri güdümlü çözümler üretmek amacı ile araştırma projesi fonlayan kuruluşlara başvurularda bulunarak (AB, TÜBİTAK gibi) ortak, örgün ve sürekli eğitimler gerçekleştirmeyi, ortak veri ambarını geliştirmeyi ve sürdürülebilir çözümler sunacak girişimcilere teknik destek olmayı hedefliyoruz.”

“SORUN ANCAK GELECEĞİ TASARLAYARAK ÇÖZÜLEBİLİR”

Ulusal ve uluslararası paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan akıllı şehir planlamacılığı alanından dünyanın önde gelen mimarlarından Sotiris Tsoulos ise “Kentsel hareketlilik, esneklik ve sürdürülebilirlik ulaşım ve ulaştırma ile ilgili büyük politika kavramlarından daha da fazlasıdır, zira günlük yaşamımıza doğrudan etkileri vardır. Kentsel hareketlilik eşittir zaman, esneklik eşittir seçenekler ve sürdürülebilirlik eşittir sağlık. İşte kentlerde ve kamusal alanlarda mimarlığın odaklanması gereken yer burasıdır” dedi.

DÜNYA NÜFUSUNUN EN AZ YÜZDE 70’İ ŞEHİRLERDE YAŞAYACAK

Etkinlikte mobilite ile ilgili olarak şu güncel veriler paylaşıldı:

- 2050 yılına kadar ise dünya nüfusunun yüzde 70'inden fazlası şehirlerde yaşayacak. Kentlerde yaşanan nüfus 2050’ye kadar 2.5 milyar artacak.

- Dünya Sağlık Örgütü, temel kirleticilerin güvenli seviyeleri aştığına dikkat çekiyor. Aşırı trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği oluşturuyor. Bu da, iklim değişikliğini ve insan sağlığını etkiliyor.

- Her yıl yaklaşık 7 milyon insan hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bu, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısından 5 kat fazla insan demek.

- Kötü hava kalitesinin küresel sağlık üzerindeki ekonomik kaybı, dünya ekonomisinin yüzde 4.8’i (5.7 trilyon dolar).