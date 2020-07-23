Mevcut kaynaklarını daha verimli kullanarak üretim hacmini ve kalitesini artırmayı hedefleyen Coca-Cola İçecek (CCI),12'inci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.
Raporda çevre yönetim yaklaşımı kapsamında “enerji yönetimi ve iklim değişikliği”, “su yönetimi”, “sürdürülebilir ambalajlama ve atık yönetimi” alanlarına odaklanan CCI, toplam 71 yeni projeyi hayata geçirdi.
Yapılan açıklamaya göre, CCI faaliyet gösterdiği 10 ülkenin 7’sinde enerji tüketimini 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 13.6 azaltarak 526 milyon kilovat saatin üzerinde elektrik tasarrufu elde etti.
Hayata geçirilen toplum projeleriyle toplam 12 milyar litre suyu doğaya geri kazandırırken, aynı zamanda operasyonel mükemmellik projeleri ile 130 bin metre küp su tasarrufu sağladı. CCI'nın hayata geçirdiği verimli enerji ve su tüketimi projeleri ile çevreyi korurken 2.09 milyon dolar tasarruf sağladığı da belirtildi.
2019 yılında İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dâhil olan CCI'nın, operasyonel süreçlerinde ve lojistik ağında verimliliği artırıcı çalışmaları ve geri dönüşümlü cam şişe uygulamaları ile yılda 30 milyon ağacın temizleyebildiği 300 bin tondan fazla karbondioksit oluşumunun önüne geçtiği de belirtildi.
Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, rapor ile ilgili açıklamada bulunarak, "2019, sürdürülebilirlik projelerimize hız kazandırdığımız ve operasyonlarımız genelinde çevresel etkimizi en aza indirerek daha az atık üretme, toplam karbon ayak izimizi azaltma, enerji verimliliğimizi artırma ve su yönetimi çalışmalarımızın kapsamını genişlettiğimiz bir yıl oldu. Türkiye fabrikalarımızdaki atık geri dönüşüm oranı 2019 yılında yüzde 98.1’e ulaştı. Tüm paydaşlarımızla Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda sürdürülebilirlik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!