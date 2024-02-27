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        Haberler Ekonomi Emlak Sur Yapı’da teslimler sürüyor - Emlak Haberleri

        Sur Yapı’da teslimler sürüyor

        Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "4 yılda 7 bin 500 konutun üzerinde konut teslim ederek rekor bir teslim performansı gerçekleştirdik. İnşallah 3 ay içerisinde teslim edilecek olan 2 bin 500 konut ile birlikte 10 bin konutu teslim etmiş olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:05
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        Sur Yapı'da teslimler sürüyor
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        Sur Yapı, konut teslimlerine 2024’te de devam ediyor. Son 4 yılda 7 bin 500 üzerinde bağımsız bölümün teslimini gerçekleştiren Sur Yapı, 2023 yılının son çeyreğinde Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu ve Topkapı Evleri’nin teslimlerine başlamıştı. Sur Yapı, Antalya’da 1 milyon 300 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen Sur Yapı Antalya’da da teslimlerine devam ediyor.

        Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, İstanbul ve Antalya’da binlerce konutun inşaatına aynı anda devam ettiklerini belirterek “4 yılda 7 bin 500’ün üzerinde konut teslim ederek rekor bir teslim performansı gerçekleştirdik. 2023 yılının son çeyreğinde teslimlerine başladığımız Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu ve Topkapı projelerimizi ev sahipleriyle buluşturuyoruz. 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle 6 bin konutun daha teslimine yaklaştık. Bu konutlarımız yüzde 95 oranında tamamlandı. Teslim performansımızı 2024 yılında da artırarak devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

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        Sur Yapı Antalya’da bugüne kadar 5 binin üzerinde bağımsız bölüm teslim ettiklerini anlatan Elmas, “Sur Yapı Antalya projesine başladığımız ilk günden itibaren söylemimiz ‘Bir şehir inşa ediyoruz’ oldu. Haziran 2020’den bu yana konut teslimlerine aralıksız devam ettiğimiz Sur Yapı Antalya, evleri, sokakları, parkları, bahçeleri, dükkanları, mağazaları ve Alışveriş Caddesi’yle yaşayan bir kent haline geldi. Bugün 20 binden fazla kişi projemizde yaşıyor” diye konuştu.

        Sur Yapı Antalya’da yaşamın başladığı ilk kısım olan Park etabının 35 bloğunda doluluk oranının yüzde 100’ü bulduğunu açıklayan Elmas, şunları söyledi: “Sur Cadde ise, alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşuyor. Sur Cadde’de de teslimler tüm hızıyla devam ediyor. Konutların bir bir sahiplerini bulduğu bir diğer etabımız olan 1105 konutluk Turkuaz sitesinin ilk etabında hayat başladı."

        İstanbul’da ise 3 projede konut teslimlerine devam ettiklerini söyleyen Elmas, “Sancaktepe’deki dördüncü projemiz olan Sur Yapı Muhit Sancaktepe’nin 1. kısmını tamamlayarak ilçenin sağlıklı konut stokuna büyük bir katkı daha sağlamış olduk. Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde toplam 217 dairenin ve 12 bağımsız ticari alan yer alıyor.” açıklamasında bulundu.

        Excellence Koşuyolu projesiyle ilgili de konuşan Elmas, “Teslimler 2023 yılının son çeyreği itibariyle devam ediyor. 184 konut ve 27 ticari üniteden oluşan Excellence Koşuyolu’nda 1+1’den 4+1’e kadar düz ve dubleks daire, ticari üniteler ve home ofis seçenekleri yer alıyor” şeklinde konuştu.

        Sur Yapı’nın hayata geçirdiği bir diğer kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Topkapı Evleri’nde de yaşamın başladığını ifade eden Elmas, şöyle devam etti:

        “3 ile 11 kat arasında değişen 8 blokta, büyüklükleri 49 ile 456 metrekare aralığında 56 farklı daire tip daire yer alıyor. Sitede ayrıca 29 ticari alan bulunuyor.”

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