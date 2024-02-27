Onun kullandığı evdeki eşyaları hiç kaldırmadım. Her zaman onu hatırlıyorum, çok kıymetli bir kadındı. Akşam olduğunda ise yine evime dönüyorum. Bazen Örencik'teki oğluma da misafir oluyorum. Diğer çocuklarım ise farklı illerde yaşıyor."