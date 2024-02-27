Bir gazetecinin Rusya'yı tehdit olarak görüp görmediği sorusuna da Wall, "Evet, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyorum ve NATO ittifakının tüm sebebi bu. NATO için bir diğer tehdit terörist gruplardır ama Rusya birincil tehdittir." yanıtını verdi.

Wall, AA muhabirine ayrıca yaptığı açıklamada da "Türkiye'nin Dynamic Manta'da hem denizaltılara hem de tatbikat ve pratik yapmamıza imkan tanıyan denizaltı savunma harbi kabiliyetlerine katkısından çok memnunum." dedi.