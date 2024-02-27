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        Haberler Gündem Güncel Van-Hakkari yolunda çığ! Kara yolunda dün geceki facianın ardından çığ riski sürüyor! Van Hakkari yolu açık mı?

        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!

        Van-Hakkari yolunda dün akşam meydana gelen çığ faciasında sürüklenen minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Bugün ise bölgede riskin devam ettiği kaydedildi. Bölgeden gelen son bilgilere göre çığın felaketinin yaşandığı Van-Hakkari kara yolu uzun süre trafiğe kapatıldı. AA'da yer alan habere göre güzergahtaki kar tabakasını ölçen, karın sertlik derecesi ve katman büyüklüğü gibi parametreleri kontrol eden çığ komisyonu, incelemelerinin ardından yolun trafiğe açılıp açılmayacağına karar verecek. İHA'nın haberine göre de çalışmaların ardından yol trafiğe açılırken yüzlerce aracın bekleyişi de dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:08
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          Van- Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde seyreden Adil Çavlı yönetimindeki yolcu minibüsü, dün saat 19.00 sıralarında yola düşen çığ ile sürüklendi.

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          DHA'nın haberine göre bir kısmı çığ altında kalan minibüsteki 8 çocuk annesi Memihan Şengülen (64) hayatını kaybetti, 12 yolcu hafif yaralandı.

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          Bazıları kendi imkanları ile araçtan çıktı, bazıları gelen AFAD, UMKE, İtfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. 12 kişi, ambulanslarla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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          Yaralılar, tedavileri sonrası taburcu edildi. Öte yandan Karayolu ekipleri, çığ nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma yürütüyor.

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          YÜZLERCE ARAÇ BEKLETİLDİ

          Çığın kapattığı Van- Hakkari kara yolu trafiğe kapatıldı. Çığ riski nedeniyle kapalı tutulan kara yolunun her iki tarafında yüzlerce araç bekletildi.

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          Bölgeye giden AFAD ekipleri, bölgede başka bir çığ riskinin olup olmadığını araştırdı. Yapılan inceleme sonrası Valilik bünyesinde oluşturulan çığ komisyonu, yolun açılıp açılmayacağına karar verdi.

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          Çığ komisyonu ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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          AA'da yer alan habere göre de sabah saatlerinde birçok kurumdan teknik personelin bulunduğu "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, çığın düştüğü bölgeye gitti.

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          Güzergahtaki kar tabakasını ölçen, karın sertlik derecesi ve katman büyüklüğü gibi parametreleri kontrol eden komisyonun incelemesinin ardından yolun trafiğe açılıp açılmayacağına karar verilecek.

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