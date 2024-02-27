Adana'da korkunç olay! Eski eşini iş yerinde 'pompalı'yla vurdu!
Adana'da, 35 yaşındaki Oktay D., eski eşi 29 yaşındaki Nurseli K.'yi, çalıştığı iş yerini basıp, pompalı tüfekle dizinden vurdu. Ağır yaralanan Nurseli K. hastanede tedaviye alınırken, yakalanıp gözaltına alınan Oktay D., tutuklandı
Adana'da olay, 16 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi.
BOŞANDIĞI EŞİNİN İŞ YERİNİ BASTI
DHA'da yer alan habere göre Oktay D. (35), pompalı tüfekle bir süre önce boşandığı Nurseli K.'nin (29) çalıştığı iş yerini bastı.
DİZLERİNDEN 'POMPALI' İLE VURDU
Oktay D., başka biriyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Nurseli K.'yi tehditler savurup darp ettikten sonra tüfekle dizinden vurarak kaçtı.
BASKIN KAMERAYA DA YANSIDI
Oktay D.'nin otomobiliyle iş yerine geldiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BACAĞI KESİLEBİLİR
Yaralanan Nurseli K., ilk müdahalesinin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Nurseli K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve bacağının kesilme ihtimali olduğu belirtildi.
ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI
Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'ndeki akrabasının evinde saklandığı belirlenen Oktay D.'yi, operasyonla yakaladı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Polis merkezine götürülen Oktay D.'nin ifadesinde, bir anlık öfkeyle ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.