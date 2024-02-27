Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden cezalandırma cinayeti!
Adana'da, otoparkta 2'si kadın 5 şüpheli tarafından darp edilen ve bıçaklanan 26 yaşındaki Selam Şenci, yaşamını yitirdi. 5 şüphelinin, dün babası tarafından Yüreğir ilçesinde öldürülen 19 yaşındaki Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darp edip ve bıçakladıkları ileri sürüldü
Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında Selam Şenci (26), kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerle tartışmaya başladı.
2'Sİ KADIN 5 KİŞİ DARP ETTİ, BIÇAKLADI
AA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Şenci, 2'si kadın 5 kişi tarafından darp edildi. Kadınlardan biri, Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra 5 zanlı olay yerinden kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Şenci ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
2'si kadın 5 kişinin Selam Şenci'nin yanına gelmesi, bir süre konuştuktan sonra gruptakilerce Şenci'nin darp edilip bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ZANLILAR, ÖLDÜRÜLEN DİLAN'IN ARKADAŞI ÇIKTI
Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darp ettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.