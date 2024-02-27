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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu, Şanlıurfa'da foseptikte can verdi! - Son dakika Şanlıurfa haberleri

        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!

        Şanlıurfa'da, yürekleri yakan büyük bir acı yaşandı. Evlerinin önündeki üstü açık foseptiğe düşen 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu, hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 08:23 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:44
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        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
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        Şanlıurfa'da kahreden olay, önceki gün akşam saatlerinde Harran ilçesi Duran Mahallesi'nde meydana geldi.

        ÜSTÜ AÇIK FOSEPTİĞE DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; sokakta oyun oynayan Taha Çiftçioğlu (3), üstü açık foseptiğe düştü.

        HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışma başlatan jandarma, Taha'yı foseptikte hareketsiz buldu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Buradan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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