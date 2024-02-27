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        Haberler Magazin Sinema gişelerinde yüksek düşüş

        Sinema gişelerinde yüksek düşüş

        Sinema gişelerinde yüksek düşüş yaşandı. Hafta sonundaki düşüş oranı, bir önceki hafta sonuna oranı, yüzde 27 olarak gerçekleşti. İlk 5'te yer alan filmlerin tamamı ise Türk yapımları oldu

        Giriş: 27.02.2024 - 08:34 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:26
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        • 1

          Sinemada gişeler yüksek düşüş yaşadı.
          23 - 25 Şubat arasındaki izleyici sayısında bir önceki haftaya oranla yüzde 27 düşüş gerçekleşti.

          Türk ve yabancı olmak üzere 42 film toplamda 524.027 kişi tarafından izlenirken, toplam hasılat; 66.541.814 TL oldu.

          26 Türk filmi; toplamda 470.929 kişi (% 89.87), 16 yabancı film ise toplamda 53.098 kişi (% 10.13) tarafından izlendi.

          Türk filmlerinin ortalama bilet ücreti 121 TL, yabancı filmlerin ortalama bilet ücretleri 171 TL...

          Şubatın ilk hafta sonu 848.445 kişiyle açılmıştı. Kapanışı ise 524.027 kişiyle oldu. Böylelikle açılışıyla kapanışı arasında yüzde 38'lik azalma görüldü.

        • 2

          İlk 10'da yer alan filmlerin 9'u Türk yapımı olurken hafta sonu en çok, 'Kral Şakir: Devler Uyandı'ya ilgi gösterildi.

          Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Erdal ile Ece', 52.110 kişiyle açılarak listede 6'ncı sırada yer aldı.

          En çok bilet kesilen yabancı film ise; 18.048 (141.456) ile 'Zavallılar'...

          En çok izlenen 5 film şöyle;

        • 3

          • Kral Şakir: Devler Uyandı
          İzleyici Sayısı... 94.998 (321.943)
          Toplam Hasılat... 43.757.571 TL
          Bilet Ortalaması... 136 TL

        • 4

          • Hatıran Yeter
          İzleyici Sayısı... 67.105 (238.476)
          Toplam Hasılat... 25.679.598 TL
          Bilet Ortalaması... 108 TL

        • 5

          • Kolpaçino 4 4'lük
          İzleyici Sayısı... 59.929 (2.059.961)
          Toplam Hasılat... 237.628.092 TL
          Bilet Ortalaması... 115 TL

        • 6

          • Zaferin Rengi
          İzleyici Sayısı... 56.308 (185.357)
          Toplam Hasılat... 27.944.089 TL
          Bilet Ortalaması... 150 TL

        • 7

          • Lohusa
          İzleyici Sayısı... 54.556 (1.932.990)
          Toplam Hasılat... 256.711.025 TL
          Bilet Ortalaması... 133 TL

          * Parantez içindeki rakamlar, filmlerin gösterime girdiği ilk günden bugüne kadar olan toplam izleyici sayılarını gösteriyor.
          * Gişe veri; Box Office Türkiye

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