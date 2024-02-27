Sinema gişelerinde yüksek düşüş

• İlk 10'da yer alan filmlerin 9'u Türk yapımı olurken hafta sonu en çok, 'Kral Şakir: Devler Uyandı'ya ilgi gösterildi.



• Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Erdal ile Ece', 52.110 kişiyle açılarak listede 6'ncı sırada yer aldı.

• En çok bilet kesilen yabancı film ise; 18.048 (141.456) ile 'Zavallılar'...

En çok izlenen 5 film şöyle;