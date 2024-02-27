Galatasaray - Antalyaspor maçı yazar yorumları
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
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"FUTBOL DEĞİL, ORTA OYUNU"
Erman Toroğlu/Sabah: "Sahada sadece mücadele vardı, kalite yoktu. Hakem deseniz onlar zaten yok. Maçları VAR ile idare ediyorlar. Yani tam bir orta oyunu oynanıyor. Türkiye'de öyle bir futbol iklimi var ki, bir sıcak oluyor, ertesi akşam dolu yağıyor, bir gün sonra denize giriyorsunuz, ertesi gün don geliyor, bütün bitkiler mahvoluyor. Hiçbir şekilde istikrar yok. İki takım almış başını gidiyor, Futbol Federasyonu da durumu idare ediyor. Yani tam bir orta oyunu oynanıyor."
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"KÖTÜ AKŞAMIN KARDELENİ!"
Mehmet Ayan/Habertürk: 2-1’i korumak için Okan Buruk’un oyuncu değişikliklerine bakınca maçın nasıl zora girdiğini görebiliriz. Oyuna ikinci 45’te girenler Kaan Ayhan, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu ve Abdülkerim Bardakcı dört savunmacı… Bir de hücum edemeyen ZAHA… Okan hocaya kızamam ki… Kazanmak istiyor. Skoru korumak peşinde. Eleştirmiyorum… Neyi eleştireceğim ki? Oynayanın, yönetenin, tribündekinin, seyircinin, ekran başındakinin… Hiç kimsenin mutlu olmadığı, keyif almadığı bir oyunun KAZANMAKTAN başka ne gailesi olabilir ki! Büyük bir tebrik ve alkış Sergen Yalçın’a… Antalyaspor oyunu hiç çirkinleştirmeden, son dakikaya kadar top oynamak istedi. Zaman zaman onun kadar yetenekli olmasa bile sahada birçok SERGEN anlayışı gördük. Bu kötü futbol akşamının kardeleniydi.
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"SNOKTA ATIŞI TRANSFER"
Levent Tüzemen/Sabah: "Galatasaray nokta atışı bir sol bek transfer etti. Köhn, sahanın en iyisiydi. Rakiple boğuştu, top çaldı, atağa kalktı, hücuma destek verdi ve Kerem'in kaçırdığı penaltının da yaratıcısıydı. Köhn dışında tüm Galatasaraylı oyuncular, Sparta Prag maçı oyununun benzerini sahaya yansıttılar. Kerem Demirbay çok top kaptırdı yenilen golün de başlangıcında o vardı. Davinson Sanchez vasat oynarken sol stoperde görev yapan Nelsson müthiş mücadele ortaya koydu. Sahanın bir başka iyisi Lucas Torreira'ydı. Topla rakip arasına vücudu akıllı soktu, kritik pozisyonlarda doğru yerlerde görev aldı, çok çalıştı, kendisine atılan dirseğin karşılığı kırmızı kart olmalıydı. Ancak yine yüreğini ortaya koyarak mücadele etti."
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"PRAG'A YETİŞSEYDİ..."
Uğur Meleke/Hürriyet: "Galatasaray içinse deyim yerindeyse bir tür “akşamdan kalmalık”tan bahsedebiliriz dün. Sekiz günde üçüncü maçın bazı oyunculara fiziksel-mental ağır geldiğini hissettim. Özellikle perşembe gecesi Prag’da yapılan 100 dakikalık savaşın ardından lige dönüşte bir tık zorlandı sarı kırmızılılar. Vinicius sahada kaldığı 70 dakika boyunca istekliydi ama onun varlığı sanki Galatasaray’ı daha fazla kenar ortası yapmaya itiyor gibi hissettim ben. Bu kadar çok orta yapılması da daha fazla atağın tamamlanamamasına, böylece Antalya’ya daha fazla geçiş fırsatı vermelerine neden oldu sanki. Derrick Köhn’ü izlerken de şunu düşündüm ister istemez: Bence Galatasaray, Köhn’ü Sparta Prag listesine yetiştirebilseydi o turu geçme şansları bir kat fazla olurdu. Zira tüm sezon boyunca toplam 1 golü olan Preciado’yu 180 dakikada 2 gol-1 asistle yıldızlaştıran Berkan yerine orijinal bir sol bek olacaktı sahada."
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"AVRUPA'DAN ELENMEK YORMUŞ"
Osman Şenher/Milliyet: "Üst üste gelen maçlar, bir de bunun üstüne Avrupa’dan elenmek Galatasaray’ı hem fizik olarak hem mental olarak çok fazla yormuş... Futbolcular kaybedilen her puanın telafisinin zor olacağını bilmelerine rağmen belli bir kapasitesinin üzerine çıkamıyor. Ben bir futbolcunun üst üste penaltı atmasına karşıyım. Kerem iki gol atmışsın, bırak o penaltıyı da başka bir arkadaşın kullansın. Ama o da skor ürettikçe moral bulduğu için dün gece ‘ben atayım’ dedi. Burada önemli olan Galatasaray’ın üç puanı alıp, yarışa kayıpsız devam etmesiydi."
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"EN AZ YARIM METRE OFSAYT"
Ahmet Çakar/Sabah: "Dün gece bir kez daha görüldü ki Türk futbolu çürümüştür. Diğer bir deyimle G.Saray ve F.Bahçe hariç tüm takımlar ligimizde meze yapılmış ve figüran haline gelmişlerdir. Maç öncesi herkes son gelişen olaylar neticesinde Antalyaspor'un katledileceğini söylüyordu ve haklı çıktılar. Birinci devrenin son dakikalarında G.Saray bir gol atıyor. Yardımcı hakem ofsayt veriyor. Dakikalar geçiyor, VAR diyor ki 'Ofsayt yok, gol geçerli'. Kesinlikle bu işte bir manipülasyon var. Ya VAR operatörü, Torreira pası vermeden önce düğmeye basıyor ya da simülasyona her şey yanlış yükleniyor. Sözüm ona 'Sol bek ofsaytı bozuyor' diyorlar. Saha çizgilerine göz kararıyla bile paralelleri çektiğimizde, Vinicius en az yarım metre ofsayt. İnanılır gibi değil."
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"SIKINTILI BİR İLK YARI"
Ömer Üründül/Sabah: "Galatasaray, dün gece çok sıkıntılı bir ilk yarı geçirdi. Antalyaspor, Sparta Prag örneğindeki gibi önde baskı yaparak sarı-kırmızılıların oyun düzenini bozdu. Okan Buruk, Tete'yi çıkarıp Barış'ı da öne alınca saha içi dengeleri değişti. Bu yarıda G.Saray, oyunun hakimiydi. Okan Buruk'un bu devrede yaptığı oyuncu değişiklikleri çok yerindeydi. Ama son iki değişiklik gereksizdi. Bu da son dakikalarda takım savunmasında arızalara neden oldu. Sol bek Köhn'ün her geçen gün takıma daha çok katkı yapacağını tahmin ediyorum. Bir defa çok iyi bir atlet ve Alman disiplinine sahip."
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"ŞAKA GİBİ ŞEYLER OLUYOR"
Zeki Uzundurukan/Fotomaç: "Icardi'nin yaptığı hareket elbette ki doğru değil. Ama tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmiş bir oyuncu, maçtan 7 saat önce ceza alıyor. Şaka gibi şeyler oluyor futbolumuzda! Yangından mal kaçırır gibi bir hadise bu… Madem elinizde bir görüntü, bir kanıt vardı o zaman neden İcardi'yi tedbirsiz olarak sevk ettiniz! Keşke her takım büyüklere karşı böyle oynayabilse… Helal olsun Antalyaspor'a, helal olsun Galatasaray'a. Bizlere harika bir maç izlettiler. Hatta Premier Lig kalitesinde bir maçtı… Hiç bitmesin diyebileceğimiz Oscar'lık bir maçtı… Kazanan lider Galatasaray oldu ama Antalyaspor'u da alkışlamak lazım…"
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"OKAN BURUK BENİ ŞAŞIRTTI"
Serkan Korkmaz/Fotomaç: "Maça saatler kala İcadi'ye verilen ceza son derece tat kaçırmıştı. Okan Buruk'un İcardi'nin yokluğunda o bölgede oynatmasını beklediğim isim Zaha'ydı. Buruk, tercihini Vinicius'tan yana kullanarak beni şaşırttı. Yeni transferlerden Köhn, ilk yarıda Antalya'nın sağ kanat aksiyonlarında savunmada zorlansa da genel anlamda beklediğimden çok daha iyiydi. Zaha'dan benim artık bir beklentim kalmadı. Tete gibi o da kendine oynuyor. Ziyech'se nerede hiçbir fikrim yok. Ndombele ile birlikte bu dört isim artık Galatasaray'a katkı sağlamaz diye düşünüyorum."
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"TİYATRO FALAN MI BU?"
İlker Yağcıoğlu: "Nereden başlayayım? Ortamdan mı, hakemden mi, Galatasaray'ın oyunundan mı? Çivisi çıktu bu işin. Herkes de haklı. Fenerbahçe de haklı, Galatasaray da, Antalya da haklı. Bir tek biz haksızız. Bir tiyatro falan mı izliyoruz?"
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"ÇOK GARİP BİR SENE
Tugay Kerimoğlu: "Bu sene çok garip bir sene. Bir o açıklama yapıyor bir o. Bu şekilde Türk futbolunun kalitesi artmaz. 2024 senesindeyiz ama biz hala neyi konuşuyoruz. Fikir üreten yok! Galatasaray'da 46 dakikada sabredilmiş bir Tete vardı. Beklenti de sıfır. 70'te Zaha oyuna girdi. Rakip üzerine gelirken çalım atmaya çalışıyorsun. Senin amacın topu önde tutman. Ben bu iki oyuncu için yorum yapmayacağım artık. Olmuyor! Ya ülkeyi benimsemediler, ya mentalitesi bozuk! Olmadı yani, ikisiyle de sezon sonu yolları ayırırım. 4 tane beklentisi yüksek olan oyuncudan verim alamıyorsan yolları ayıracaksın."
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"45 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"
Sinan Engin: "45 yıldır hiç bu kadar utanılacak hatalara denk gelmedim. Bu hatalar Türkiye'yi farklı bir yere götürüyor. Hakemler bu yaptıklarıyla halkı kin ve nefrete sürüklüyorlar. Bu hakemlerle bu lig bitmez. Ben yarı otomatik ofsayt sistemine de inanmıyorum. Türk futbolunu uçuruma sürüklüyorlar. Beşiktaş - Galatasaray derbisine adam gibi bir hakem atayın. Bu yaşanılanlar henüz fragman daha kötülerini de göreceğiz. Eğer şampiyonluk Rams Park'a kalırsa özel yabancı hakem getireceksin! Bu Türk hakemleriyle o derbiyi bitiremezsin!"
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