Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: 2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz

Antalya’da 1.3 milyon metrekarelik alanda Sur Yapı’nın yüklenici olduğu kentsel dönüşüm projesinde toplam 7 bin 500 konutun teslim edildiği açıklandı. Yapımına 2018 yılında başlanan ve ilk teslimlerin 2020’de yapıldığı projede arazi sahibi olan 3265 hak sahibinin konutlarının mart ayında itibariyle teslim edildiği belirtildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, İstanbul Fikirtepe’de yapılan kentsel dönüşüm alanına yakın büyüklükte bir alanda inşaat yaptıklarını söylerken projenin başından itibaren zorluklar yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

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“2019’da dolar 2’ye katlandı, 2020’de pandemi başladı. O dönemde ilk etapta ocak temini için 7 ay bekledik, elektrik sayaçlarını aylarca bekledik. Daha sonra bütün dünyada büyük enflasyon yaşandı, bizde de döviz patlamasıyla daha çok oldu, yarısı globalden kaynaklandı. Emtiadaki artışlarla fiyatlar katlandı.

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“3 SENE ÖNCE 250 LİRA OLAN BETON GEÇEN SENE 2500 LİRA OLDU”

3 sene önce metreküpü 250 lira olan betonu geçen sene 2500 liradan aldık.

“2018’DE 2,1 MİLYON KİŞİ SEKTÖRDE ÇALIŞIYORDU, 2019’DA 1,3 MİLYONA KADAR DÜŞTÜ”

6 şubat depremi de sektörü etkiledi. Son 2 yılda en çok işçi sorunu yaşadık. Deprem bölgesine çekildi işçiler. 2018’de 2,1 milyon kişi çalışıyordu, 2019 krizinde 1,3 milyona kadar düştü. Deprem bölgesindeki çalışmalara rağmen 1,8 milyonlara gelebildik. Çünkü 2019’da sektör değiştirdiler ve dönmediler.

“SON 5-6 YILDA YAŞADIĞIMIZ SORUNLARI DAHA ÖNCE YAŞAMADIK” 30 yıldan fazladır sektördeyim, son 5-6 yıl yaşadıklarımız eski sorunlar gibi değil. Çoklu organ yetmezliği gibi, çoklu sorunlar yaşadık. Almanya’da da işlerimiz var, orada şirketler işlerini durdurdular, biz yavaşlasak da devam ettik.” “BU FAİZ ORTAMINDA YATIRIM YAPMAK KOLAY DEĞİL” Önümüzdeki dönemle ilgili görüşlerini de paylaşan Altan Elmas şöyle konuştu: REKLAM “Sektör faizden çok etkileniyor. Bu ortamda yatırım yapmak kolay değil. Yatırım ortamını negatif etkileyen faiz var. Temmuzdan itibaren faizin gerileyeceğini düşünüyorum. Döviz talebi nedeniyle artış oldu, yaz ortasından itibaren iyileşme bekliyorum. Konut kredisinde mart-nisan aylarında toparlanma vardı. “2025’TE YARIM GAZ GİDERİZ, 2026’DAN ÜMİTLİYİZ” Yazdan itibaren tekrar yükseliş bekliyorum. 2025’te sektör tam gaz olmasa da yarım gaz devam edecek, 2026’dan ümitliyiz. Hem enflasyon hem faizin iyileşeceğini düşünüyorum. Enflasyon kontrol altına alındıktan sonra canlanma bekliyorum. Aslında konut almak için doğru bir dönem, biz bunu geçmiş dönemde söylediğimizde de ‘siz üreticisiniz, o yüzden böyle söylüyorsunuz’ dediler ama pek haksız çıkmadık. Faiz yüksek olsa da fiyatların arttığını görüyoruz. İnsanlarımızın konut talebi kesilmiyor. Satışlar da rekor seviyede. Biz üreticiler bundan yeterli payı alamıyoruz. 2. elde ciddi satış var, 1. elin payı yüzde 30’lara düşmüş durumda. Sektörün önü açık, biraz sabırlı olmamız lazım. Türkiye zor bir coğrafya, hep bir dalgalanma var.”

REKLAM Antalya’da yaptıkları projeyle ilgili bilgi veren Elmas, “Gecikmeler oldu. 30 Mart itibariyle hepsini teslim ettik. Anlattığım gibi biz de zorluklar yaşadık bu süreçte. Antepe teslim edecek kalanları, resmi işlemler yapılıyor, 70-80 hak sahibi kalmış olabilir henüz teslim alamayan. Onlara da teslimat yapılacaktır” dedi. Elmas, proje kapsamında bir okul ve bir cami yaptıracaklarını ifade ederek, “Proje içerisindeki kamusal alanların yapımı kamuya ait. Belediyemiz bir kısmını yaptı. Okul alanları bakanlık kontrolünde. Valilikle protokol imzaladık, biz bir okul yaptıracağız. Cami için de niyeti gösterdik, inşallah biz yapacağız” dedi. Projeyle ilgili bir teşekkür konuşması da yapan Elmas, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde bu proje bakanlar kurulu kararıyla başlamıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’e, önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’e, Antalya Büyükşehir Belediyesine, Antepe’ye, projede görev alan tüm mimar ve mühendislerimize, taşeron ve tedarikçi firmalarımıza, büyük emek veren tüm işçilerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

REKLAM Sorulan bir soru üzerine projenin yapımı sırasında belediye yönetiminin Ak Parti’den CHP’ye geçtiği süreçle ilgili de konuşan Elmas, “Göreve başladıktan sonra Muhittin Bey ile görüştük, devam ettik projeye. Hiçbir zorluk çıkmadı. Zaten kentsel dönüşümü siyaset etkilememeli” ifadelerini kullandı. PROJENİN AYRINTILARI Altan Elmas, Sur Yapı Antalya projesiyle ilgili, “Sur Yapı Antalya, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak hayata geçti. Aynı zamanda, Türkiye’de özel sektör eliyle gerçekleştirilen en büyük konut projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tam 1,3 milyon metrekarelik dev bir alanda, şehir konseptiyle tasarlandı. Parkları, bahçeleri, restoran ve kafeleriyle; 156 bin metrekarelik dev şehir parkıyla; her detayı titizlikle düşünülmüş ve özenle uygulanmış gerçek bir şehir kurduk. Bu projeyle büyük bir şehir kurduk. Sur Cadde isminde bir cadde oluşturuyoruz, cadde İstiklal Caddesi uzunluğunda. Biten 7500 konutta 25 bin kişi yaşıyor. Projenin tamamı 6-7 ayrı projeden oluşuyor” dedi. Elmas, projenin yapımının sürdüğünü talep ve ihtiyaçlara göre yeni eklemeler olacağını belirtti.

1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde yükselen projede yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde şehir parkı yer alıyor. Antalya’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyacak şehir parkında göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları, piknik alanı, müze, semt pazarı, iskele alanları, etkinlik çadırı, amfi alanları ve çim sahalar yer alıyor. Sur Yapı Antalya’da şu ana kadar tamamlanan ve yapımı süren projeler şöyle: Antalya Suites, Turkuaz Sitesi ve Vitrin Antalya.