DHA

Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki 17 RH 143 ve 59 SA 049 plakalı araçları şüphe üzerine durdurup, arama yaptı.

DHA'nın haberine göre araçlarda, 120 litre sahte şarap ele geçirilirken, Ş.K., S.İ. ve H.K. de gözaltına alındı. Yapılan incelemede, sürücüler Ş.K. ile S.İ.'nin alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.