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Süper Loto sonuçları belli oluyor! İşte 18 Mayıs Perşembe günü kazandıran numaralar

Haftada üç gün noter huzurunda çekilen Süper Loto'nun çekilişi için gözler Milli Piyango İdaresi'nde çevrildi. İşte, 18 Mayıs 2023 Perşembe Süper Loto sonuçları...

Giriş: 18.05.2023 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 18 Mayıs 2023 Perşembe Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kere çekilen Süper Loto, noter huzurunda ve canlı yayında açıklanıyor. İşte, 18 Mayıs Perşembe 2023 Süper Loto sonuçları...

18 MAYIS 2023 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI BİRAZDAN...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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