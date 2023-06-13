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13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor!

13 Haziran Salı Süper Loto çekiliş sonuçlarında bekleyiş sürüyor. Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklanacak. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş heyecanı bu akşam da devam ediyor. İşte, 13 Haziran 2023 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 13.06.2023 - 21:05 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları 13 Haziran 2023! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sürüyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 13 Haziran 2023 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları...

13 HAZİRAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

Süper Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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