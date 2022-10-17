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Süper Lig Puan Durumu 2022-23 Güncel: TFF Haftanın Maç Sonuçları ve Sıralamaları

Süper Lig puan durumu: TFF Haftanın maç sonuçları ve sıralamaları

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Mücadele hız kesmeden devam ederken 10. hafta maçları geride kalıyor. Süper Lig 10. hafta dev derbiye sahne olurken maç sonuçları ve 11. hafta maç tarihleri ve saati yakından takip ediliyor. 19 takımın yarıştığı Süper Lig'de zirvenin sahibi Adana Demirspor oldu. Sporseverler ise Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor sıralamasını ve puan durumunu araştırıyor. İşte, 2022-23 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

17.10.2022 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022-2023 Süper Lig 10. hafta maçları 17 Ekim'de yani bugün tamamlanıyor. 11. hafta ise Antalyaspor - İstanbulspor karşılaşması ile başlayacak. Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrasında Süper Lig Puan durumu güncel tablosu, 10. hafta maç sonuçları ve 11. hafta maç tarihleri sporseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Günün diğer maçında Başakşehir sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Lig'de Beşiktaş 3. sırada yer alırken Fenerbahçe 5, Galatasaray 6, Trabzonspor ise 7. sırada bulunuyor. Güncel Süper Lig puan durumu ve maç takvimi...

  • SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL 2022-23

    1.ADANA DEMİRSPOR - 21

    2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 20

    3.BEŞİKTAŞ - 19

    4.ARABAM.COM KONYASPOR - 18

    5.TRABZONSPOR - 18

    6.FENERBAHÇE - 17

    7.GALATASARAY - 17

    8.YUKATEL KAYSERİSPOR - 16

    9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 15

    10.KASIMPAŞA - 13

    11.CORENDON ALANYASPOR - 12

    12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - 9

    13.BITEXEN GİRESUNSPOR - 8

    14.İSTANBULSPOR - 8

    15.MKE ANKARAGÜCÜ - 7

    16.DEMİR GRUP SİVASSPOR - 7

    17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR - 7

    18.ATAKAŞ HATAYSPOR - 7

    19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - 3

  • SÜPER LİG MAÇ 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

    14 Ekim:  Alanyaspor 3 - 2 Antalyaspor

    15 Ekim:  Karagümrük 3 - 0 Hatayspor

    15 Ekim:  Kasımpaşa 1 - Adana Demirspor

    15 Ekim:  Konyaspor 0 - 1 Gaziantep

    15 Ekim:  Kayserispor 2 - 1- Galatasaray

    16 Ekim:  Başakşehir 2 - 0 İstanbulspor

    16 Ekim:  Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor

    17 Ekim:  Sivasspor - Giresunspor

    17 Ekim:  Ankaragücü - Fenerbahçe

  • SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

    21 Ekim - 20:00:   Antalyaspor - İstanbulspor

    22 Ekim - 14:30:   Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

    22 Ekim - 17:00:   Trabzonspor - Sivasspor

    22 Ekim - 20:00:   Fenerbahçe - Başakşehir

    23 Ekim - 14:30:   Kasımpaşa - Kayserispor

    23 Ekim - 17:00:   Adana Demirspor - Konyaspor

    23 Ekim - 20:00:   Galatasaray - Alanyaspor

    24 Ekim - 20:00:   Giresunspor - Ankaragücü

    24 Ekim - 20:00:    Hatayspor - Beşiktaş

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