Süper Lig 15. hafta güncel puan durumu

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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 15. hafta oynanacak maçlar öncesi sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçında Erzurumspor ile Gazişehir karşı karşıya gelecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve maç sonuçları

30.12.2020 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onaltıncı hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.1492325101529
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.1491429191028
3.AYTEMİZ ALANYASPOR1583424121227
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1476127161127
5.FENERBAHÇE A.Ş.148242720726
6.ATAKAŞ HATAYSPOR147342016424
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.145632317621
8.YENİ MALATYASPOR145541817120
9.TRABZONSPOR A.Ş.155551619-320
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR145451814419
11.GÖZTEPE A.Ş.154742118319
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.145452022-219
13.KASIMPAŞA A.Ş.155461823-519
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR144551316-317
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR154561524-917
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK144462124-316
17.GENÇLERBİRLİĞİ144371423-915
18.MKE ANKARAGÜCÜ143381622-612
19.YUKATEL DENİZLİSPOR143381424-1012
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR153391528-1312
21.HES KABLO KAYSERİSPOR14248919-1010

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ

02.01.202113:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

02.01.202113:30DEMİR GRUP SİVASSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR

02.01.202116:00MKE ANKARAGÜCÜ-YENİ MALATYASPOR

02.01.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

02.01.202119:00ATAKAŞ HATAYSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

02.01.202119:00GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

03.01.202113:30ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ

03.01.202116:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.

03.01.202119:00HES KABLO KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş.

04.01.202119:00KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
GÖZTEPE A.Ş.

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