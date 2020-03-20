Tüm planlarımız hazır, tarihlerimiz hazır. Her şey belli. Hem Süper Lig, hem Ziraat Türkiye Kupası he de Başakşehir'in Avrupa maçlarıyla ilgili her şey hazır. Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki gelişimine göre biz de Kulüpler Birliği ve diğer kulüplerle yapacağımız toplantılarla her şeyi belirleyeceğiz. Tüm ligleri düşünerek çalışma grubu oluşturacağız ve bu tarihleri Türkiye'nin durumuna göre belirleyerek yola devam edeceğiz.