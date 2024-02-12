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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Süper Lig kulüpleri transferde satış rekoru kırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Süper Lig kulüpleri transferde rekor kırdı

        Trendyol Süper Lig kulüpleri, 2023/2024 sezonun yaz ve kış transfer dönemlerinde hem harcamada hem gelirde rekor kırdı. Transfermarkt verilerine göre; kulüpler 164.34 milyon euro transfer geliri elde ederken, 167.50 milyon euro harcadı

        Giriş: 12.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:43
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        Transfer penceresi rekorla kapandı
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        Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erdi. Devre arasının en dikkat çeken transfer operasyonu Galatasaraylı Sacha Boey'in 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Alman devi Bayern Münih'e satışı oldu. Sezonun yaz transfer döneminde de Fenerbahçeli Arda Güler'in İspanyol ekibi Real Madrid'e satılması gündemin 1 numaralı maddesi olmuştu.

        Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig kulüpleri, yaz ve kış transfer dönemlerinde toplam 164 milyon 340 bin euro satış yaparak bu alanda bir rekora imza attı. Bundan önceki en yüksek satış 2018/2019 sezonunda 139 milyon euro ile gerçekleşmişti.

        Sezon Gider Gelir Kâr / Zarar
        23/24 167.50 milyon euro 164.34 milyon euro -3.16 milyon euro
        18/19 94.67 milyon euro 138.80 milyon euro 44.13 milyon euro
        17/18 130.35 milyon euro 133.56 milyon euro 3.21 milyon euro
        15/16 108.45 milyon euro 127.13 milyon euro 18.68 milyon euro
        22/23 156.09 milyon euro 124.68 milyon euro -31.41 milyon euro
        11/12 128.90 milyon euro 92.86 milyon euro -36.04 milyon euro
        19/20 76.65 milyon euro 89.50 milyon euro 12.85 milyon euro
        16/17 90.63 milyon euro 62.08 milyon euro -28.55 milyon euro
        99/00 26.77 milyon euro 55.86 milyon euro 29.09 milyon euro
        20/21 64.35 milyon euro 54.66 milyon euro -9.69 milyon euro
        Kaynak: Transfermarkt

        GELİR-GİDER TABLOSU YİNE YEŞİL OLMADI

        Transferde satış rekoru kırılırken, ödenen bonservislerde de tarihi zirve görüldü. Kulüpler 164.34 milyon euro transfer geliri elde ederken, 167.50 milyon euro harcadı. Böylece üst üste 4 sezon transfer negatif bakiyeyle kapandı. 17/18, 18/19 ve 19/20 sezonlarında bakiye artıyla kapanmıştı.

        EN YÜKSEK BEDELLİ TRANSFERLER
        Oyuncu Eski Takımı Yeni Takımı Transfer Bedeli
        Cengiz Ünder Marsilya Fenerbahçe 15.00 milyon euro
        Mauro Icardi Paris Saint-Germain Galatasaray 10.00 milyon euro
        Ernest Muci Legia Varşova Beşiktaş 10.00 milyon euro
        Sebastian Szymanski Dinamo Moskova Fenerbahçe 9.75 milyon euro
        Fred Manchester United Fenerbahçe 9.74 milyon euro
        Davinson Sanchez Tottenham Galatasaray 9.50 milyon euro
        Rodrigo Becao Udinese Fenerbahçe 8.31 milyon euro
        Dominik Livakovic Dinamo Zagreb Fenerbahçe 6.65 milyon euro
        Milot Rashica Norwich City Beşiktaş 5.25 milyon euro
        Kaynak: Transfermarkt

        EN ÇOK PARAYI BOEY, ARDA VE SZALAI GETİRDİ

        İki transfer döneminde Türkiye'den 3 futbolcu 10 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeliyle kulüplerine gelir sağladı. Boey 30 milyon euro, Arda Güler 20 milyon euro, Attila Szalai ise 12 milyon 300 bin euro karşılığında kulüplerine veda etti.

        EN YÜKSEK BEDELLİ SATIŞLAR
        Oyuncu Eski Takımı Yeni Takımı Transfer Bedeli
        Sacha Boey Galatasaray Bayern Münih 30 milyon euro
        Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid 20 milyon euro
        Attila Szalai Fenerbahçe Hoffenheim 11.3 milyon euro
        Haji Wright Antalyaspor Coventry City 9 milyon euro
        Bruma Fenerbahçe Braga 6.5 milyon euro
        Diego Rossi Fenerbahçe Columbus 6 milyon euro
        Mostafa Mohamed Galatasaray Nantes 5.75 milyon euro
        Bertuğ Yıldırım Hatayspor Rennes 5.4 milyon euro
        Cedric Bakambu Galatasaray Betis 5 milyon euro
        Altay Bayındır Fenerbahçe Manchester United 5 milyon euro
        Nicolo Zaniolo Galatasaray Aston Villa 5 milyon euro (kiralama)
        Kaynak: Transfermarkt

        EN ÇOK SATIŞ YAPAN FENERBAHÇE, EN ÇOK KÂR EDEN GALATASARAY

        Fenerbahçe toplamda 56 milyon 300 bin euro ile oyuncu satışından en fazla gelir elde eden kulüp oldu. Buna karşılık 58 milyon 810 bin euro'luk harcamayla transfer penceresini 2 milyon 510 bin euro eksiyle kapattı. Galatasaray ise 52 milyon 750 bin euro'luk satışa karşın 33 milyon 590 bin euro'yu bonservislere harcadı. Galatasaray, sezonu 19 milyon 160 bin euro transfer karıyla kapatmış oldu.

        Takım Harcanan Gelen Kâr / Zarar
        1 Galatasaray 33.59 milyon euro 52.75 milyon euro 19.16 milyon euro
        2 Antalyaspor 2.30 milyon euro 11.73 milyon euro 9.43 milyon euro
        3 Hatayspor 760 bin euro 7.90 milyon euro 7.14 milyon euro
        4 Sivasspor 400 bin euro 5.12 milyon euro 4.72 milyon euro
        5 Fatih Karagümrük - 3.30 milyon euro 3.30 milyon euro
        6 Kayserispor - 1.70 milyon euro 1.70 milyon euro
        7 Konyaspor 150 bin euro 1.80 milyon euro 1.65 milyon euro
        8 Başakşehir - 1.10 milyon euro 1.10 milyon euro
        9 Alanyaspor 3.00 milyon euro 3.80 milyon euro 800 bin euro
        10 Adana Demirspor 6.75 milyon euro 7.45 milyon euro 700 bin euro
        11 İstanbulspor 400 bin euro 150 bin euro -250 bin euro
        12 Gaziantep FK 835 bin euro 250 bin euro -585 bin euro
        13 Kasımpaşa 1.00 milyon euro - -1.00 milyon euro
        14 MKE Ankaragücü 3.75 milyon euro 2.40 milyon euro -1.35 milyon euro
        15 Fenerbahçe 58.81 milyon euro 56.30 milyon euro -2.51 milyon euro
        16 Çaykur Rizespor 3.41 milyon euro - -3.41 milyon euro
        17 Samsunspor 4.35 milyon euro 500 bin euro -3.85 milyon euro
        18 Pendikspor 4.80 milyon euro - -4.80 milyon euro
        19 Trabzonspor 15.20 milyon euro 5.59 milyon euro -9.61 milyon euro
        20 Beşiktaş 28.00 milyon euro 2.50 milyon euro -25.50 milyon euro
        Kaynak: Transfermarkt
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