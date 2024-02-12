Süper Lig kulüpleri transferde rekor kırdı
Trendyol Süper Lig kulüpleri, 2023/2024 sezonun yaz ve kış transfer dönemlerinde hem harcamada hem gelirde rekor kırdı. Transfermarkt verilerine göre; kulüpler 164.34 milyon euro transfer geliri elde ederken, 167.50 milyon euro harcadı
Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erdi. Devre arasının en dikkat çeken transfer operasyonu Galatasaraylı Sacha Boey'in 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Alman devi Bayern Münih'e satışı oldu. Sezonun yaz transfer döneminde de Fenerbahçeli Arda Güler'in İspanyol ekibi Real Madrid'e satılması gündemin 1 numaralı maddesi olmuştu.
Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig kulüpleri, yaz ve kış transfer dönemlerinde toplam 164 milyon 340 bin euro satış yaparak bu alanda bir rekora imza attı. Bundan önceki en yüksek satış 2018/2019 sezonunda 139 milyon euro ile gerçekleşmişti.
GELİR-GİDER TABLOSU YİNE YEŞİL OLMADI
Transferde satış rekoru kırılırken, ödenen bonservislerde de tarihi zirve görüldü. Kulüpler 164.34 milyon euro transfer geliri elde ederken, 167.50 milyon euro harcadı. Böylece üst üste 4 sezon transfer negatif bakiyeyle kapandı. 17/18, 18/19 ve 19/20 sezonlarında bakiye artıyla kapanmıştı.
EN ÇOK PARAYI BOEY, ARDA VE SZALAI GETİRDİ
İki transfer döneminde Türkiye'den 3 futbolcu 10 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeliyle kulüplerine gelir sağladı. Boey 30 milyon euro, Arda Güler 20 milyon euro, Attila Szalai ise 12 milyon 300 bin euro karşılığında kulüplerine veda etti.
EN ÇOK SATIŞ YAPAN FENERBAHÇE, EN ÇOK KÂR EDEN GALATASARAY
Fenerbahçe toplamda 56 milyon 300 bin euro ile oyuncu satışından en fazla gelir elde eden kulüp oldu. Buna karşılık 58 milyon 810 bin euro'luk harcamayla transfer penceresini 2 milyon 510 bin euro eksiyle kapattı. Galatasaray ise 52 milyon 750 bin euro'luk satışa karşın 33 milyon 590 bin euro'yu bonservislere harcadı. Galatasaray, sezonu 19 milyon 160 bin euro transfer karıyla kapatmış oldu.