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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'in en pahalı 11'i - Son Dakika Spor Haberleri - Futbol Haberleri

        Süper Lig'in en pahalı 11'i

        Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona ererken, takımlar da kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Süper Lig'de en yüksek piyasa değerine sahip oyunculardan oluşan 11 netlik kazandı. İşte Transfermarkt verilerine göre; 4-2-3-1 dizilişinde Süper Lig'in en pahalı 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 11:58 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:58
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        • 1

          Dominik Livakovic - Fenerbahçe

          Kaleci

          12 milyon euro

        • 2

          Sacha Boey - Galatasaray

          Sağ Bek

          16 milyon euro

        • 3

          Victor Nelsson - Galatasaray

          Stoper

          18 milyon euro

        • 4

          Davinson Sanchez - Galatasaray

          Stoper

          15 milyon euro

        • 5

          Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe

          Sol Bek

          17 milyon euro

        • 6

          Tanguy Ndombele - Galatasaray

          Merkez orta saha

          15 milyon euro

        • 7

          Fred - Fenerbahçe - Galatasaray

          Merkez orta saha

          20 milyon euro

        • 8

          Sebastian Szymanski - Fenerbahçe

          On Numara

          18 milyon euro

        • 9

          Tete - Galatasaray

          Sağ Kanat

          25 milyon euro

        • 10

          Wilfried Zaha - Galatasaray

          Sol Kanat

          22 milyon euro

        • 11

          Mauro Icardi - Galatasaray

          Santrafor

          19 milyon euro

        • 12
        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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