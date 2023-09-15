Süper Lig'in en pahalı 11'i
Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona ererken, takımlar da kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Süper Lig'de en yüksek piyasa değerine sahip oyunculardan oluşan 11 netlik kazandı. İşte Transfermarkt verilerine göre; 4-2-3-1 dizilişinde Süper Lig'in en pahalı 11'i...
- 1
Dominik Livakovic - Fenerbahçe
Kaleci
12 milyon euro
- 2
Sacha Boey - Galatasaray
Sağ Bek
16 milyon euro
- 3
Victor Nelsson - Galatasaray
Stoper
18 milyon euro
-
- 4
Davinson Sanchez - Galatasaray
Stoper
15 milyon euro
- 5
Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe
Sol Bek
17 milyon euro
- 6
Tanguy Ndombele - Galatasaray
Merkez orta saha
15 milyon euro
-
- 7
Fred - Fenerbahçe - Galatasaray
Merkez orta saha
20 milyon euro
- 8
Sebastian Szymanski - Fenerbahçe
On Numara
18 milyon euro
- 9
Tete - Galatasaray
Sağ Kanat
25 milyon euro
-
- 10
Wilfried Zaha - Galatasaray
Sol Kanat
22 milyon euro
- 11
Mauro Icardi - Galatasaray
Santrafor
19 milyon euro
- 12