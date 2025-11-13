Habertürk
        Süper Lig'in en golcü ikilisi: Paul Onuachu-Felipe Augusto

        Süper Lig'in en golcü ikilisi: Paul Onuachu-Felipe Augusto

        Trendyol Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi Paul Onuachu ve Felipe Augusto oldu. İkili, attıkları toplam 13 golle ligin yıldız isimlerini geride bırakmayı başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 11:38 Güncelleme: 13.11.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trabzonspor’un hücum hattının en etkili iki ismi Paul Onuachu ve Felipe Augusto, Trendyol Süper Lig’de de sezon başından bu yana gösterdikleri performansla birçok önemli futbolcuyu geride bıraktı. Onuachu ile Augusto, birlikte 13 gole imza atarak bu alanda ligin en üretken hücum ikilisi oldu. Onuachu 8 gol ve 1 asistle öne çıkarken, Augusto da 5 golle takımına katkı verdi.

        • 2

          LİGİN YILDIZ İSİMLERİNE FARK ATTILAR

          Onuachu ve Augusto, sadece performanslarıyla değil, ekonomik verimlilikleriyle de Süper Lig’de ön planda. Birlikte 13 gole ulaşan bordo-mavili oyuncular, hem süre hem maliyet açısından rakiplerinin önünde yer aldı. Trabzonsporlu futbolcular, takım bütçesine oranla verdikleri katkı bakımından rakip hücum hatlarına büyük fark attı.

        • 3

          2. SIRADA EN-NESYRI VE TALISCA VAR

          Trabzonspor’un golcü ikilisini, Fenerbahçe’den En-Nesyri ve Talisca takip etti. Sarı-lacivertli oyuncular, toplamda 11 gole imza atarken, En-Nesyri 6 gol, Talisca ise 5 gol ve 1 asist sağladı.

        • 4

          RAFA SILVA VE TAMMY ABRAHAM 3. SIRADA

          Beşiktaş’tan Rafa Silva ve Tammy Abraham ikilisi ise üçüncü sırada bulunuyor. Rafa ve Abraham, 5’er golle toplam 10 gole katkı sağladı. Siyah-beyazlı futbolcuların birer de asisti bulunuyor.

        • 5

          G.SARAY 5. SIRADA YER ALDI

          En iyi hücum ikilisi sıralamasında Başakşehir’in ardından Galatasaray, Icardi ve Barış Alper Yılmaz ile beşinci sırada. Icardi 6 kez fileleri sarsarken, Barış Alper Yılmaz da 3 kez gol sevinci yaşadı. Barış Alper ayrıca 3 de gol pası verdi.

        • 6

          Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Victor Osimhen ise Süper Lig’in aksine şampiyonlar liginde daha çok gol attı. Ligde 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, Şampiyonlar Liginde 6 golle ön plana çıktı.

        Yazı Boyutu
