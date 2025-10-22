Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

        TFF Hukuk Müşavirliği, aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı 10 Süper Lig ekibini PFDK'ya sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 14:42 Güncelleme: 22.10.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamada; Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, Galatasaray'ın, çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Beşiktaş'ın da saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

        Gençlerbirliği ile Eyüpspor talimatlara aykırı hareket, Antalyaspor 6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle kurula sevk edilirken, RAMS Başakşehir Kulübü ve kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa