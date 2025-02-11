Süper Lig'den 1. Lig'e kiralık gitti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TÜMOSAN Konyaspor'un oyuncusu Adem Eren Kabak ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

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Meram Kara Kartallar Spor Takımı'nın altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde; TÜMOSAN Konyaspor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor ve son olarak Adanaspor formalarını terletti.