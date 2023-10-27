Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Galatasaray
        GS
        25
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 'yabancı teknik direktörler' dönemi! Yerli hocalara güven azaldı! - Futbol haberleri - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 'yabancı teknik direktörler' dönemi!

        İlk 9 haftası geride kalan Süper Lig'de 20 kulübün 10'u başarısızlığın faturasını teknik direktörlerine keserken, yerli hocalara güven de azaldı... Hoca değişikliğine giden 10 kulüpten 4'ünün teknik direktör tercihini yabancılardan yana kullanması dikkat çekti

        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 27.10.2023 - 06:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 9 haftasına teknik direktör ayrılıkları damga vurdu. Geride kalan süreçte Süper Lig'deki 20 kulübün 10'u, yani yarısı teknik adam değişikliğine gitti.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Geçen sezon aynı zaman diliminde sadece 4 kulüp teknik direktör değişikliğine giderken, bu sezon ise bu sayı 2,5 kat arttı.

        • 3

          Başakşehir, Gaziantep FK, Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Trabzonspor, Pendikspor ve Konyaspor teknik direktörlerini değiştirdi.

        • 4

          YABANCI HOCALAR REVAÇTA

          Teknik direktör değişimine giden kulüplerden Gaziantep FK, İstanbulspor, Samsunspor ve Pendikspor'un yabancı teknik adam tercih etmeleri dikkat çekti.

        • 5

          Erdal Güneş'le yollarını ayıran Gaziantep FK, göreve Romanyalı Marius Sumudica'yı getirirken, İstanbulspor ise Fatih Tekke'nin yerine teknik direktörlük koltuğunu Türk asıllı İsviçre vatandaşı Hakan Yakın'a emanet etti.

        • 6

          Hüseyin Eroğlu'nun görevine son veren Samsunspor, Alman hoca Markus Gisdol'la anlaşırken, Osman Özköylü'yü gönderen Pendikspor da Portekizli Ivo Vieira ile sözleşme imzaladı.

        • 7

          MİLLİ TAKIM'DA ALMAN GİTTİ, İTALYAN GELDİ!

          Süper Lig'deki 'yabancı teknik direktör modası', A Milli Takım'da da devam ediyor. Alman teknik adam Stefan Kuntz'la yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yine bir yabancı teknik direktör tercih edip Milli Takım koltuğunu İtalyan Vİncenzo Montella'ya emanet etti.

        • 8

          2023-2024 sezonunda teknik direktör değişikliğne gitmeyen 10 kulüp ise şöyle:

          Fenerbahçe - İsmail Kartal

          Galatasaray - Okan Buruk

          Hatayspor - Volkan Demirel

          Antalyaspor - Nuri Şahin

          Kasımpaşa - Kemal Özdeş

          Corendon Alanyaspor - Ömer Erdoğan

          Fatih Karagümrük - Alparslan Erdem

          Çaykur Rizespor: İlhan Palut

          Sivasspor: Servet Çetin

          Adana Demirspor: Patrick Kluivert

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Habertürk Anasayfa