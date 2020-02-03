Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Süper Lig'in 20. haftası nefesleri kesti! Lider Sivasspor, Gaziantep'te 5 gollü mağlubiyetle ağır bir yara alırken Fenerbahçe de Trabzonspor deplasmanından puansız döndü. Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray, rakiplerini mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını indirdi. Ligin 20. haftası itibarıyla Sivasspor 41 puanla lider, Başakşehir 39 puanla ikinci, bir maçı eksik Trabzonspor 38 puanla üçüncü, Alanyaspor 38 puanla dördüncü, Fenerbahçe 37 puanla beşinci, Galatasaray 36 puanla altıncı, Beşiktaş ise 33 puanla yedinci sırada yer aldı.

Ligin ilk 7 sırasında bulunan takımların ligde oynayacağı ilk üç maç ise oldukça çetin! Sivasspor içeride Başakşehir'le oynadıktan sonra Trabzonspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor'un ardından Alanyaspor'la evinde karşılaşacak.

9 Şubat'ta Sivasspor'a konuk olacak Başakşehir ise 22. haftada Beşiktaş'la evinde karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 23. hafta mücadelesinde ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Trabzonspor ligin 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bordo-mavililer Başkent deplasmanının ardından evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.Trabzonspor ligin 23. haftasında ise Beşiktaş deplasmanına ayak basacak.

Ligdeki son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Alanyaspor ise 8 Şubat'ta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligin 22. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Alanyaspor, 23. haftada ise Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.

21. haftada Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, 22. hafta mücadelesinde Ankaragücü'yle deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ligin 23. haftasında ise Galatasaray ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Son 4 maçından 12 puan çıkaran Galatasaray, 21. haftada Kasımpaşa'ya konuk olduktan sonra içeride Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray, 23 Şubat'ta ise yıllardır galibiyet alamadığı Fenerbahçe deplasmanına ayak basacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçından 3 puanla dönen Beşiktaş ise 21. haftada Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar 22. haftada Başakşehir'e konuk olduktan sonra 22 Şubat'ta Trabzonspor'la evinde karşılaşacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU