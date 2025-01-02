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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın açılıyor - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın açılıyor

        Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın oynanacak maçlarla açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:56
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        Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor!
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        Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın başlıyor.

        Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek, Corendon Alanyaspor da TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

        Yarın:

        20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

        20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

        4 Ocak Cumartesi:

        13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

        16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

        20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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        5 Ocak Pazar:

        13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

        19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

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