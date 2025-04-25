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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa'da statü belirsizliği! - Futbol Haberleri

        Süper Kupa'da statü belirsizliği!

        Süper Lig'de sezonun bitimine 6, Türkiye Kupası'nda ise 1 maç kala TFF Süper Kupa'da hangi takımların boy göstereceği merakla bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:31
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        Süper Kupa'da statü belirsizliği!
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        Süper Kupa maçları bu sezona dek, Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonları arasında oynandı.

        İki kulvarda da şampiyonun aynı takım olması halinde, kupa finalisti bu önemli müsabakada boy gösterdi.

        BÜYÜKEKŞİ YÖNETİMİ STATÜNÜN DEĞİŞECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki önceki yönetimi, Süper Kupa'da statünün değişeceğini ve takım sayısının 4'e çıkacağını duyurmuştu.

        TFF internet sitesinden 13 Haziran 2024 tarihinde yapılan açıklamada, "2023-2024 Süper Kupası, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 sezonu, Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

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        Bu açıklamadan 1 ay sonra (18 Temmuz 2024) TFF'de seçimli olağanüstü genel kurul yapıldı ve başkanlık koltuğuna İbrahim Hacıosmanoğlu oturdu.

        DEĞİŞECEĞİ AÇIKLANAN STATÜYE 10 AYDIR DOKUNULMADI

        Profesyonel, amatör ve kadın liglerinin yanı sıra kupa maçlarının statüleri her sezon başında TFF sitesinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

        Hacıosmanoğlu yönetimi de sezon başında tüm turnuvaların statülerini yayımladı.

        Geçmiş sezonlara göre değişiklik arz eden statülerin yanında Süper Kupa statüsüne dokunulmadı.

        Bugün itibarıyla yürürlükte olan 2024-25 Süper Kupa statüsünün ilk iki maddesi şöyle:

        "1- Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon, Süper Lig'i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası'nı kazanmış olan takım arasında oynanır.

        2- Bununla birlikte bir önceki sezon Süper Lig'i 1. sırada tamamlamış takım, aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da kazanmış ise; Türkiye Kupası'nda final oynayan takım Süper Kupa'ya katılır."

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        G.SARAY LİG ŞAMPİYONU OLURSA, SÜPER KUPA'DA RAKİBİ YİNE TRABZONSPOR OLACAK

        Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Sarı-kırmızlı ekip ligdeki avantajını korur ve sezonu şampiyonlukla noktalarsa, mevcut statü gereği Türkiye Kupası finalindeki alacağı sonuç ne olursa olsun Süper Kupa maçını yine Trabzonspor ile oynayacak.

        Böylece Galatasaray ile Trabzonspor Türkiye Kupası finalinin ardından Süper Kupa'da da kozlarını paylaşacak.

        STATÜ DEĞİŞİRSE LİGDEKİ İLK 3 TAKIMLA TRABZONSPOR, SÜPER KUPA'YA KATILACAK

        TFF yönetimi, Mehmet Büyükekşi federasyonunun aldığı 4 takımlı turnuva kararını yürürlüğe sokarsa Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligden bir takım daha Süper Kupa organizasyonunda yer alacak.

        Süper Lig'de ilk 2 sırayı garantileyen Galatasaray ve Fenerbahçe lig kontenjanından, Trabzonspor da Türkiye Kupası finalisti yolundan turnuvaya dahil olacak.

        Galatasaray'ın hem Süper Lig'de ilk 2'de hem de Türkiye Kupası finalistleri arasında yer alması sebebiyle, Süper Lig'i üçüncü sırada bitirecek ekip de Süper Kupa'da mücadele etmeye hak kazanacak.

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        SÜPER KUPA'NIN YARI FİNALİNDE F.BAHÇE İLE TRABZONSPOR KARŞILAŞABİLİR

        Süper Kupa statüsünde değişikliğe gidilmesi halinde turnuvaya katılan 4 takım önce yarı final maçlarına çıkacak ve bu turun galipleri finalde Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

        Çapraz şekilde gerçekleşecek yarı final eşleşmelerinde lig şampiyonu kupa ikincisiyle, lig ikincisi de kupa şampiyonu ile karşılaşacak.

        Galatasaray'ın lig şampiyonu olması halinde lig ikincisi Fenerbahçe'nin rakibi, Türkiye Kupası finalinin sonucuna bakılmaksızın Trabzonspor olacak.

        Galatasaray ise Süper Lig üçüncüsüyle final için karşı karşıya gelecek.

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