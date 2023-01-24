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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sümeyye isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

SÜMEYYE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sümeyye ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sümeyye adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sümeyye isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SÜMEYYE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sümeyye ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İslam’ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir’in annesi ve ilk Müslüman olan kadın sahabelerden. Surat, çehre, yüz. Yüksek, üstün, yüce. Cennette olan.

SÜMEYYE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sümeyye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sümeyye adını koymak caizdir.

SÜMEYYE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sümeyye ismini kullanan 94.414 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sümeyye ismini kullanan 19.128 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sümeyye ismini kullanan 5.857 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sümeyye ismini kullanan 2.060 kişi bulunmaktadır.

SÜMEYYE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sümeyye ismine sahip olanlar aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk