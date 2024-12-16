Sümer Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı. 616 milyon TL büyüklüğü ile toplamda 28 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 300 binden fazla kişi katıldı. Peki, Sümer Varlık Yönetim halka arz sonuçları ne oldu, kişi başı kaç lot düştü? İşte, detaylar...