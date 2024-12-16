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        Haberler Bilgi Ekonomi Sümer Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç kişi katıldı, kişi başı kaç lot düştü, borsada ne zaman işlem görecek?

        Sümer Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı! Kişi başı kaç lot düştü?

        Sümer Varlık Yönetim, 12-13 Aralık tarihlerinde talep topladı. Hisse fiyatı 22 TL olan firma toplamda 28 milyon lot dağıtımı yaptı. Firma halka arzdan elde edeceği fonu yüzde 50'sini yeni portföy alımları, diğer yüzde 50'sini ise finansal borç ödemesi olarak kullanacağını açıkladı. Peki, Sümer Varlık Yönetim halka arz sonuçları ne oldu? İşte, kişi başına düşen lot miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:04
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        • 1

          Sümer Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı. 616 milyon TL büyüklüğü ile toplamda 28 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 300 binden fazla kişi katıldı. Peki, Sümer Varlık Yönetim halka arz sonuçları ne oldu, kişi başı kaç lot düştü? İşte, detaylar...

        • 2

          SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ SONUÇLARI

          Sümer Varlık Yönetim'in halka arzına toplamda 392 bin 596 kişi katıldı. Kişi başına 1584 TL değerinde 72 lot düştü.

        • 3

          SÜMER VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın borsada işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı.

        • 4

          SÜMER VARLIK YÖNETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma 12 Aralık'ta saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.

        • 5

          SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Sümer Varlık Yönetim hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.

        • 6

          SÜMER VARLIK YÖNETİM FON KULLANIMI

          Yüzde 50 Yeni portföy alımları

          Yüzde 50 Finansal borç ödemesi.

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