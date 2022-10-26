Sumak Hangi Yemeklerde Kullanılır?

Sumak çok lezzetli bir baharattır ve pek çok yemekte kullanılır. Sumağın ekşili bir lezzeti vardır. Ekşi sevenler sumağı pek çok yemeğine ekleyebilir. Sumak sayesinde yemeklere farklı ve güzel bir lezzet gelecektir. Ayrıca tuzu daha az tüketmek isteyenler de sumak sayesinde yiyeceklerini tatlandırabilir. Peki sumak hangi yemeklerde kullanılır? Sumak pek çok yemekte kullanılabilir. Köfte, kebap, dolma, salata, kısır ve mercimek köftesi sumağın yaygın kullanıldığı besinler arasındadır. Bunların dışında zeytinyağı ile hazırlanan yiyeceklerde ve yoğurt eklenen kebaplarda da sumak kullanılabilir. Önemli olan ekşi lezzeti sevmektir. Yeşil salatalarınızın içine bile sumak ekleyebilirsiniz. Diğer yandan kuru dolmalarda da sumak adeta olmazsa olmazdır. Kuru patlıcan ve kuru biber dolmasında sumak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Sumak Nasıl Tüketilir?

Sumak çeşitli şekillerde tüketilebilen lezzetli bir baharattır. Çok sık kullanılan sumak çok farklı yemeklere yakışan bir baharattır. Çoğunlukla salatalarda tercih edilen sumak dolmalar ve et yemeklerinde de çok fala kullanılmaktadır. Örneğin zeytinyağlı bamya, kısır ve mercimekli köftede sumak mutlaka kullanılır. Peki sumak nasıl tüketilir? Sumak direkt olarak yemeklerin içine eklenebilen toz bir baharattır. Ancak kullanım amacına bağlı olarak tüketim şekli değişebilir. Örneğin sumak öksürüğe ve idrar yollarına da iyi geldiği için sumak çayı şeklinde de tüketilebilir. Sıcak suda demleyerek ılık bir şekilde sumak çayı içebilirsiniz.

Sumak Nedir?

Sumak nedir? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Genel olarak yaygın kullanılan bir baharat olsa da hala sumağı tam olarak bilmeyen kişiler de vardır. Sumak işlenmemiş halinde adeta çalıya benzer. Bu çalıların toplanmasının ardından çeşitli yöntemlerle kurutulan sumak baharata çevrilir. Toz halinde satılan sumak renkli tuz gibi görünmektedir. Besin değeri oldukça yüksek olan sumak yiyeceklere ekşi bir lezzet vermektedir.

Sumak Yemeklere Katılır mı

Sumak yemeklere katılır mı? Diye soranlara genel olarak sumağın yemeklerde kullanıldığını söyleyebiliriz. Ancak yemeklerin yanında salatalara da sumak eklenebilir. Bu tamamen kişinin ekşi lezzeti sevmesiyle ilgilidir. Zeytinyağlılar, ekşili dolmalar, kısır ve mercimekli köfte sumakla daha da lezzetlenmektedir. Soğan salatalarında soğanın kokusunu azaltarak soğanı daha lezzetli hale getiren sumak bir çeşni gibi kullanılmaktadır. Sumağın yemeklerde kullanım amacı ekşi lezzetin yanı sıra güzel bir renk vermesidir. Güneydoğu’da yemeklere sumak katılmadan ılık suyun içine katılır ve suda çözülür. Ardından bu su yemeklere ekşi lezzet vermesi için yemeklere eklenir. Bazen tuzu azaltmak için de yemeklere sumak eklenebilir.

Sumak Tansiyonu Yükseltir mi?

Besinlere verdiği lezzetin yanında sağlık için de faydalı olan sumak tansiyonu yükseltir mi? Diye merak edilmektedir. Sumak tersine tansiyonu yükseltmez düşürmeye yardımcı olur.