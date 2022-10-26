Propolis Nasıl Kullanılır? Propolis Aç Mı Tok Mu Kullanılır?

Propolis Nasıl Kullanılır?

İnsanın sağlıklı kalması için oldukça önemli bir yeri olan propolis arılar tarafından oluşturulan doğal bir beslenme kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlayan propolisin düzenli kullanılması etkisini görebilmek açısından oldukça önemlidir. Peki propolis nasıl kullanılır? Propolis çeşitli formlarda üretilmekte ve satılmaktadır. Örneğin kapsül, sprey, şurup, tablet ve damla şeklinde propolis tipleri mevcuttur. Bunlardan kendiniz için en uygun olanı seçebilirsiniz.

Propolis Her Gün Kullanılır mı?

Propolis her gün kullanılır mı? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Propolis her gün kullanılır. Sabah akşam propolis alabilirsiniz. Ancak bundan daha fazla kullanmak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu yüzden propolis dikkatli ve dozunda kullanılmalıdır.

Propolis Nasıl Tüketilmeli?

Propolis nasıl tüketilmeli? Diye soran ve yanıtı merak eden pek çok kişi vardır. Propolis çeşitli şekillerde tüketilebilir. Örneğin propolis damla şeklinde alınmışsa kiloya göre belirten damla sayısı suya karıştırılarak ya da direkt olarak tüketilebilir. Genellikle propolis içilebilen formda satılmaktadır. Gargara yaparak propolisi vücudu alabilmek mümkündür. Eğer satın aldığınız propolis tablet ya da kapsül şeklindeyse belirtilen dozda bol su ile içebilirsiniz. Toz propolislerde bulunur. Bunlar da içeceğe ya da yoğurda karıştırılarak tüketilebilir.

Propolis Damlası Nasıl Kullanılır?

Propolis damlası nasıl kullanılır? Diye merak edenlere kiloya göre belirtilen damlalar içecekle karıştırılarak ya da direkt olarak tüketilebilir diyebiliriz.

Propolis Faydaları

Propolis faydaları saymakla bitmez. Propolisin etkilerinden faydalanmak için düzenli kullanılması gerekmektedir. Propolis çok fazla hastalığın tedavi edilmesi kullanılan doğal antibiyotiktir. Propolisin faydaları arasında en önemlisi bağışıklığa yaptığı katkıdır. Bağışıklığı kuvvetlendirdiği için kolay hasta olunmasını önler. Vücutta iltihap oluşumunu önleyen propolis var olan iltihabı da kurutur. Kanserli hücre gelişiminin önüne geçen propolis kanseri tedavi etmede de çok faydalıdır. Kalp hastalıkları, şeker hastalığı, mide rahatsızlıkları, kronik soğuk algınlığı, astım ve bronşit gibi pek çok hastalığın tedavisinde propolis kullanılır.

Propolis Zararları

Propolis zararları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Doz aşımı olursa bazı kişilerin midesine dokunabilir.

Propolisin alerjen olduğu unutulmamalıdır. Bal ve türevlerine alerjisi olan kişilerin propolisi tüketirken dikkat etmesi gerekir.

Aşırı tüketilen propolis alerjiye yol açabilir.

Hamilelikte ve emzirme döneminde propolisi doktor kontrolünde kullanmak daha doğrudur.

Alkolle propolisin beraber alınması ciddi zararlara yol açabilir.

Kanın pıhtılaşmasının yavaşlamasına yol açan propolisin ameliyatta en az 15 gün önce bırakılması gerekir.

Ham Propolis Nasıl Çözülür?

Ham propolis nasıl çözülür? Diye merak edenlere kişilere bunun için özel işlemler gerektiğini söyleyebiliriz. Ham propolisin çözülmesi için özel işlem gerektiğinden evde yapılması imkansızdır.

Propolis Aç mı Tok mu Kullanılır?

Propolis aç mı tok mu kullanılır? Sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Her iki şekilde de kullanılır.