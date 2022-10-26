Plank Hareketi Nedir, Nasıl Yapılır? Plank Duruşu Ne İşe Yarar ve Nereleri Çalıştırır?

Plank Hareketi

Plank hareketi ilk etapta zor gibi görünse de zaman içinde herkesin alışabileceği bir egzersiz hareketidir.

Plank Duruşu

Plank duruşu sayesinde kısa zamanda daha fazla kalori yakmak mümkündür. Bu yüzden pek çok kişi plank duruşunu egzersiz programına ekler.

Plank Nedir?

Son dönemde neredeyse tüm egzersiz programlarında ismi geçen plank hareketi yapılırken herhangi bir spor aleti kullanılması gerekmez. Peki plank nedir? plank fiziki güç ve beden kontrolü ile gerçekleştirilen bir harekettir. Aslında plank bir duruş şeklidir. Plank esnasında önemli olan duruşun bozulmamasıdır. Zaman içinde plank duruşu ile vücut direnç kazanır ve biçimlenir.

Plank Pozisyonu

Plank pozisyonu bozulmadan hareket tamamlanmalıdır. Aksi taktirde hareketten istenilen fayda alınamaz.

Plank Ne İşe Yarar?

Plank ne işe yarar? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Plank kısa zamanda daha fazla kalori kaybedilmesine yaramaktadır.

Plank Faydaları

Plank faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kısa süre kasları güçlendirir ve kilo verdirir.

Aynı anda bedendeki çok fazla kas grubunun çalışmasını sağlar.

Hızlı ve yüksek miktarda kalori yakılmasına destek verir.

Omurgaya ağırlık bindirilmeden yapılan plank sırt ağrılarını da geçirmeye yardımcı olur.

Bedenin kendi ağırlığıyla yapılan plank duruşu bedenin zindeliğini artırır.

Plank Nasıl Yapılır?

Plank nasıl yapılır? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Plank duruşunu en doğru şekilde yapabilmek için mutlaka bir mat üzerinde gerçekleştirmek gerekir. Ayrıca hareket esnasında ayaklarda kayma olmaması için spor ayakkabı giyilmelidir. Plank düz, yan ve hareketli şekilde gerçekleştirilebilir.

Plank Hareketleri

Plank hareketleri için ilk olarak matın üstüne yüz üstü uzanılarak şınav pozisyonuna geçilmelidir. Dirseklerle ayak parmaklarının zeminde sabitlenmesi gerekir. Beden düz bir çizgi şeklindeyken bacakların omuzla aynı genişlikte açılması gerekir. Kolun ön kısmı, ayak parmaklarının uç kısımları ve dirseklerin yere değmesi gerekir. Ardından beden yükseltilerek gerilir ve karındaki kaslar sıkılır. Bu şekilde belli dakikalar beklenmelidir.

Plank Egzersizi

Plank egzersizi temelde karındaki kasları temel almaktadır. Bu kasları çalıştırırken aynı zamanda bel kısmındaki yağlar ve kalça kısmı da aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu sayede tek bir hareketle çok fazla kas grubu bir anda çalışmaktadır. Diğer yandan boyun, sırt ve omurgadaki kaslar da plank ile çalışmaktadır. Hatta sırt ve boyun ağrılarına da bu egzersiz iyi gelir.

Plank Kaç Kalori Yakar?

Plank kaç kalori yakar? Sorusunun yanıtı kişiden kişiye değişmektedir. Çünkü yakılan kalori miktarı kişinin kilosu ve diğer fiziki özellikleri ile ilgilidir. Ancak uzmanlar ortalama 60 kiloda olan bir kişinin iki dakika plank yaparak ortalama 40 kalori yakabileceğini ifade etmektedir.

Plank Hangi Kasları Çalıştırır?

Plank hangi kasları çalıştırır? Diye merak edenlere bir anda vücudun neredeyse tüm kas gruplarını çalıştırdığını söyleyebiliriz.