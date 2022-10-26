Paleo Diyeti Nedir?
Paleo diyeti nedir? sorusu bu diyet türü ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından çok fazla sorulmaktadır. Öncelikle bu diyet türünün ismini “Paleolitik” çağdan aldığını söylemek mümkündür. o dönemde yaşayan kişilerin günlük beslenme şekilleri örnek alınarak paleo diyeti listeleri oluşturulmuştur. Paleolitik dönemdeki beslenme şekli tam anlamıyla bilinmese de bilim insanların bazı tahminleri bulunmaktadır. Bunlara bağlı kalınarak paleo diyeti listeleri oluşturulmuştur. Bu diyet türünün temelini sağlıklı proteinler ve işlenmemiş gıdalar oluşturmaktadır. Bu diyetle kişinin daha zinde ve enerji dolu olması hedeflenmiştir. Aynı zamanda da hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlanacaktır.
Paleo Diyeti Nasıl Yapılır?
Paleo diyeti nasıl yapılır? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulur. Öncelikle bu diyetin temelinde acıkınca yemek vardır. Bir diğer husus ise bu diyette üç öğünden fazla ana öğün tüketmemektir. Diyet esnasında doğada vakit geçirip bol D vitamini almak da oldukça önemlidir. Paleo diyetinde haftada 2 ya da 3 defa kuru baklagil tüketimi vardır. Bunları tüketmeden iki gün suda bekletmek ve 2-3 defa sularını değiştirmek gerekmektedir. Diyeti yaparken uykunun düzenli uyunması ve her gün yürüyüş yapılması önemli görülmektedir. Diyet esnasında hazır sos ve işlenmiş etlerin tüketiminden tamamen kaçınmak gerekir. Buna karşılık tereyağı gibi hayvansal yağlar ve zeytinyağı rahatça tüketilebilir. Diğer yağ türlerinin paleo diyetinde tüketilmesi yasaktır.
Paleo Diyeti Örnek Menü Listesi
Paleo diyeti örnek menü listesi merak edenler için hazırladık;
Kahvaltı; 2 haşlanmış ya da çırpılmış yumurta, salatalık, domates, ceviz ya da badem.
Ara öğün; 3-4 gün kurusu ve taze fındık.
Öğle; bir parça ızgara kırmız veya beyaz et, buharda pişirilmiş sebze, bol yeşil limonlu salata.
Akşam yemeği; zeytinyağlı sebze yemeği, yeşil limonlu salata.
Ara öğün; 1 tane elma/portakal
Paleo Diyeti Yemek Tarifleri
Paleo diyeti yemek tarifleri uygulayarak diyetinizi çeşitlendirip kendi zevkinize uygun hale getirebilirsiniz. Önemli olan paleo diyetinde bulunan besinlerin kullanılması ve yasak olan yiyeceklerin tüketilmemesidir.
Paleo Diyet Programı
Paleo diyet programı uygulaması öncesinde yine de bir beslenme uzmanı ile görüşmekte fayda vardır. Çünkü farklı bir beslenme şekli olduğundan bazı kişilerde beklenmeyen olumsuz etkileri olabilir.
Paleo Diyeti Zararları
Paleo diyeti zararları kişiden kişiye farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Bazı kişilerin vücudu bu beslenme türüne olumlu tepki verirken bazıların ki olumsuz tepki verebilir. Dolayısıyla uzun süre bu kadar lif ve protein tüketiminin bazı kişilerde zararı olabilecektir. Bu zararların başında fazla protein tüketiminin böbreklere zarar vermesi bulunur. Bu yüzden diyet öncesinde böbrek kontrollerinin yaptırılması önerilir. Diyet içinde hiç süt ve süt ürünü tüketilmediği için bazı kişilerde kemik sorunları ve D vitamini eksikliği ortaya çıkabilir.
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