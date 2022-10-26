Lunge Hareketi Nedir, Nasıl Yapılır? Lunge Egzersizi Hangi Kasları Çalıştırır ve Kaç Kalori Yaktırır?

Lunge Hareketi Ne İşe Yarar?

Vücudun şekillenmesini sağlayan pek çok egzersiz hareketi vardır. Bunlar düzenli yapıldığında vücut bölgesel olarak incelir ve biçimlenir. Her bölge için yapılacak hareketler farklıdır. Örneğin kalça ve bacaklar için lunge hareketi yapılabilir. Peki lunge hareketi ne işe yarar? Kalça şekillendirmek ve bacakları inceltmek için bu hareket oldukça faydalıdır. Zaman için bu hareket sayesinde kalça sıkılaşır ve bacaklarda daha ince ve düzgün görünür.

Lunge Hareketi Nasıl Yapılır?

Lunge hareketini denemek isteyenler lunge hareketi nasıl yapılır? Diye merak ederler. Bu hareket aynı anda vücudun alt kısmını tamamen çalıştırmaktadır. Bu egzersiz sayesinde daha sıkı bir kalça ve bacaklara sahip olmak mümkündür. Lunge hareketi dinamik ve çeşitlidir. Bu hareket için 3 farklı biçim bulunmaktadır. Bunlar; “side lunge”, “dumble lunge” ve curstsy lunge”dır.

Lunge Hareketi Hangi Kasları Çalıştırır?

Lunge hareketi bedenin alt kısmını ciddi şekilde çalıştıran önemli bir egzersiz hareketidir. Peki lunge hareketi hangi kasları çalıştırır? Bu hareket sayesinde bacak ve kalçada bulunan tüm kas gruplarını çalıştırmak mümkündür. Aynı anda kalçada, popoda, uyluklarda ve bacaklarda bulunan tüm kaslar aktif bir şekilde çalışmaktadır.

Lunge Hareketi Faydaları

Lunge hareketi faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Bacaklarda ve kalçada bulunan kasları aynı anda çalıştırmayı sağlayan lunge hareketi çeşitli şekillerde yapıldığı için aktif ve dinamik bir harekettir. Tek bir hareketler çok fazla kas grubu çalıştırması açısından oldukça faydalı bir harekettir.

Lunge hareketi sayesinde kısa sürede bedenin alt kısmının şekillendirilmesi mümkündür. Özellikle bu hareket ile incelen kişiler kolaylıkla alt kısımdan kilo almamaktadır.

İlk etapta kolay gibi görünen lunge hareketinin zamanla ne kadar fazla kas grubu çalıştırıp fayda sağladığı görülecektir.

Lunge Hareketi Kaç Kalori Yaktırır?

Lunge hareketi kaç kalori yaktırır? Diye hareketi yapanlar ve yapmak isteyenler merak ederler. Bu hareket aynı anda çok fazla kas grubu çalıştırdığı çok fazla kalori yakılmasına yardımcı olur. Ancak yakılan kesin kalori kişiye göre değişecektir. Ortalama 250 kalori yakılacağını söyleyebiliriz.