Orkide Ne Zaman Çiçek Açar?

Pek çok kişi orkide tohumunu aldıktan sonra eker ve büyütmeyi hedefler. İlk tohumu atarken bile herkes orkidenin çiçek açacağı zamanı bekler. Çünkü orkide hızlı çiçek veren bir bitki değildir. Peki orkide ne zaman çiçek açar? Eğer orkidenizi tohum ekerek büyütmeye başladıysanız orkidenin ilk çiçeği vermesi yıllar bile sürebilir. Ortalama 3 ile 5 yıl arasında orkidenin çiçek açması için beklemek gerekebilir. Fakat olgunluğunu tamamlayan ve ilk çiçeğini veren orkide sonrasında her yıl iki veya üç kez çiçeklenebilir. Orkideler türlerine bağlı olmakla beraber sonbahar ya da ilkbaharda çiçeklenmeye başlarlar.

Orkide Çiçeklerini Döktükten Sonra Ne Yapılmalı?

Orkide tohumu alıp orkide yetiştirmek zahmetli bir iştir. Herkes orkidenin çiçek açmasını bekler. Yıllarca bekledikten sonra orkide ilk çiçeğini verir. Fakat belli bir süreden sonra bu çiçeği döker. İşte bu aşama çok önemlidir. Orkide çiçeklerini döktükten sonra ne yapılmadı? Diye merak edenler için sıraladık;

Orkide mutlaka düzenli bir şekilde havalandırılmalıdır.

Özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumda orkidenin köklerinin de mutlaka havalanması gerektiğidir.

Bazen orkidenin yaprakları tozlanabilir. Bunun olmaması için özen göstermelisiniz.

Orkide yetiştiriciliğinde nem oranı çok önemlidir. Nemin %39’un altında olmaması gerekir.

Orkide soğuk ortamı sevmez. Böyle ortamlarda da çiçeklenmez.

Orkidenin yetiştiği ortamın 25 derecenin üstünde olmaması gerekir.

Güneş ışığını seven orkiden güneş ışığı alırsa daha hızlı çiçeklenir. Fakat güneşe orkidenin direkt olarak maruz kalmaması da çok önemlidir.

İki haftada bir orkideniz için orkide besini isimli bir besini verip ardından sulamanız çok önemlidir.

Orkide Çiçeklerini Döktükten Sonra Tekrar Ne Zaman Çiçek Açar?

Orkide çiçeklerini döktükten sonra tekrar ne zaman çiçek açar? Diye merak edenlere bakımı düzgün yapılırsa ortalama 7 ile 11 hafta içinde çiçek açabileceğini söyleyebiliriz.

Orkide Çiçeği Ne Kadar Sıklıkla Çiçek Açar?

Orkide çiçeği ne kadar sıklıkla çiçek açar? Sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenlere cinsine bağlı olmakla beraber yılda iki veya üç kere çiçek açacağını söyleyebiliriz.

Orkide Ne Zaman Çiçek Döker?

Orkide ne zaman çiçek döker? Sorusunun yanıtını çok fazla kişi merak eder. Orkidenin bakımı, budaması ve toprağı doğru olmadığında orkide çiçek dökebilir.