Kadınlarda Karın Kası Ne Kadar Sürede Oluşur? Kadınlarda Karın Kası Yapma Hareketleri ve Egzersizleri

Kadınlarda Karın Kası Nasıl Yapılır?

Sizlere öncelikle kadınlarda karın kası için yağ oranının ne olduğunu söyleyelim. Erkeklerde bu oran yüzde 6 iken kadınların yağ oranının yüzde 20’nin altına düşmemesi gerekiyor. Bu sebeple de spor yaparken yağ dengesinin de korunması lazım. Peki kadınlarda karın kası ne kadar sürede oluşur dikine karın kası çizgisi nasıl yapılır? Cevapları hemen aşağıda:

Karın kası çizgisi yapmak istiyorsanız sporu düzenli bir şekilde yapmanız gerektiğini unutmayın.

Kardiyo egzersizleri yapın.

Beslenmenize çok dikkat edin. Yediğiniz içtiğiniz her şey spor sonucu oluşacak karın kaslarınızı ve vücudunuzun şeklini etkileyecek.

Bol sıvı tüketmeniz gerekiyor. Su ile birlikte maden suyunu da fazlasıyla tüketebilirsiniz.

Kaslarınızı koruyun. Protein ağırlıklı beslenin ama karbonhidratı da vücudunuzdan eksik etmeyin.

Bütün bunlara dikkat ederek karın kası çizgisi oluşturabilirsiniz. Peki kadınlarda karın kası ne kadar sürede çıkar?

Aslında bu sorunun cevabı net değildir. Çünkü karın kası çizgileri ve vücut şekillenmesi tamamen sizin beslenmenize, yaşam düzeninize ve vücut yapınıza bağlıdır. Çok sıkı bir çalışmayla bir ayda da istediğiniz vücuda sahip olabilirsiniz üç ya da dört ayda da…

Kadınlardan Karın Kası Yapma Hareketleri Neler?

Peki kadınlar hangi karın kası egzersizlerini yapmalılar? Kadınlarda karın kası nasıl yapılır?

Plank: Bu hareket biraz fiziki güç gerektirse de mutlaka yapmanız gerekiyor. İlk zamanlar kısa tutun sonrasında da yavaş yavaş uzatın. Kısa sürede etkisini göreceksiniz. Plank nasıl yapılır?

Yüz üstü uzanın.

İki kolunuzu dirseklerden destek alarak bükün ve ayak parmak uçlarınız yerde olacak şekilde bedeninizi kaldırın.

Bir süre bu şekilde beklemeniz gerekiyor.

Mekik: Düzenli mekik hareketleriyle de karın kası egzersizi yapabilirsiniz. Hem plank hem mekik yaparak sürecinizi daha da hızlandırmış olacaksınız. Mekik hareketi de oldukça ideal hareketlerden birisidir ve karın kasları için de son derece önemlidir.

Leg Raise: Bacak kaldırma hareketi olarak bilinen bu egzersiz de son derece önemlidir. Bacaklarınızı dümdüz uzatmalısınız. Sonrasında eller bel ile kalça altına pelvisi destekleyecek şekilde konulmalı. Bacaklarınızı tavana düz bakacak şekilde kaldırın ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Bunu birkaç kere yaparak zaman içerisinde sayısını artırın. Karın kaslarınızın ağrıdığını ve gelişmeye başladığını fark edeceksiniz.

Dağcı Tırmanışı: Bu hareket de fazlasıyla biliniyor. Dağcı tırmanışı olarak bilinen hareket sizi biraz zorlayabilir.

Düz bir zeminde eller ve dizlerin üzerinde durmalısınız.

Karnınızı sıkın ve ağırlığı parmaklarınıza verin.

Dizlerinizden birini göğsünüze doğru çekin ve diğer ayağın sabit kalmasına dikkat edin.

Ardından aynı hareketi diğer bacağınızla yapın.

Böyle tekrarlayarak karın kaslarınızı çalıştıracaksınız.

Gördüğünüz gibi yapmanız gereken temel hareketlere öncelik vererek kısa sürede karın kaslarına kavuşabilirsiniz. Buna ek olarak haftada 2 ya da 3 kere karın egzersizi çalışmanız da yeterli olacaktır. Fazlasını yaparak kendinizi zorlamanıza gerek yok. Sadece hareketlere değil aynı zamanda beslenmenize ve uyku düzeninize de dikkat etmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde başarılı sonuçlar elde edersiniz.