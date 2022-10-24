Doğru Şekilde Mekik Nasıl Çekilir, Kaç Kalori Yaktırır? Mekik Hangi Kasları Çalıştırır ve Faydaları Nelerdir?

Mekik Çekme Hareketi Nedir?

Karın kası yapmak isteyen ve vücudunun daha biçimli görünmesini amaçlayan kişiler mutlaka mekik çekme hareketini yapmalıdır. Peki mekik çekme hareketi nedir ve ne işe yarar?

Mekik hareketi yere uzanarak üst vücudunuzu yukarı kaldırarak yapacağınız bir egzersizdir. Bu egzersizle birlikte karın kaslarınızı şekillendirebilirsiniz ve dolaşım sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Şimdi hep birlikte evde mekik nasıl çekilir ve mekik hangi kas gruplarını çalıştırır, bunları inceleyelim.

Evde Mekik Nasıl Çekilir?

Düzgün bir vücuda sahip olmak için spor salonuna gitmenize gerek yok. Evde de doğru mekik çekme yöntemleri sayesinde istediğiniz vücuda sahip olabilirsiniz. O yüzden sizlere evde nasıl mekik çekilir ve püf noktaları nelerdir, açıklıyoruz.

Öncelikle bir sakatlık yaşamamak için yavaş hareket etmeye çalışın. Az sayıyla başlayıp günden güne sayısını ve tekrarını artırın.

Sert ve düz bir zemin yerine spor matı üzerinde çalışmalısınız. Sırtınız ve kalçanız bu sayede ağrımaz.

Ayrıca boyun bölgenize de çok fazla ağırlık vermeyin, baskı yapmayın.

Kol dirseklerinizi dizlerinize dokundurmayın. Bu durum sizi sadece zorlar.

Doğru şekilde mekik nasıl çekilir dediğimizde ellerinizin başınızın arkasında 90 derecelik bir açıyla durması gerektiğini söylemeliyiz.

Bacaklarınızı dizden kırarak 45 derecelik bir açıyla yere koyun.

Başınız yerde olacak şekilde karnınızı içeri çekin ve belinizi yere yapıştırın.

Bacaklarınızı dizlerinizden kırarak uygun konuma getirin.

Bunu birkaç kere tekrarlayın ve karın kaslarınızın yavaş yavaş oluşmaya başladığını gözlemleyin. Bu bilgiye ek olarak mekik kaç kalori yaktırır sorusunun da cevabını verelim: Ortalama 70 kilo ağırlığındaysanız 10 dakika içerisinde 50 mekik çekerek 90 kalori yakabilirsiniz. Buna ek olarak 74 kilo ağırlığındaysanız aynı işlemle 99 kalori yakarken 88 kilo olan birisi de 117 kalori yakar.

Mekik Çekmek Faydaları Neler?

Peki mekik hangi kas gruplarını çalıştırır ve günde kaç mekik çekmek gerekir? Mekik bir gövde bükme hareketidir ve buna bağlı olarak bütün karın kaslarını etkili bir biçimde çalıştırır. Ayrıca sırt gelişimi için de son derece önemlidir. Günlük çekilmesi gereken mekik sayısı da çeken kişinin bünyesine göre farklılık gösterir. İşte mekik çekmenin faydaları:

Belinizi inceltir.

Bel ve göbek bölgesinde oluşan yağlardan kurtarır.

Kalori yakarak zayıflamanıza yardımcı olur.

Beslenmenize de dikkat ederek mekik çektiğinizde çok daha hızlı bir sonuç alacaksınız.

Düzenli hareketlerle 3 ya da 4 ay içerisinde sıkı karın kaslarına sahip olabilirsiniz.

Bu durumda plank hareketi de ciddi anlamda faydalıdır. Peki plank mı mekik mi karın kası yaparken daha etkili? Aslında her ikisi de son derece etkilidir. Fakat en büyük farkları plankın bir fiziksel güç gerektirdiğidir. Mekiğe oranla daha etkili ve hızlı sonuç elde edebilirsiniz.

Bütün bu bilgilerden yola çıkarak mekik egzersizi ile kısa sürede istediğiniz karın kaslarına sahip olabilirsiniz. Hem düzenli bir spor hem de sağlıklı beslenme ile bu işi çok kısa bir zamanda başarabilirsiniz.