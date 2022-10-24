Barfiks Nedir, Nasıl Çekilir ve Faydaları Nelerdir? Barfiks Hareketi Hangi Kasları Çalıştırır ve Kaç Kalori Yaktırır?

Barfiks Nedir ve Nasıl Çekilir?

Barfiks, üst gövdeyi çok yoğun bir şekilde çalıştıran vücut antrenmanıdır. Özellikle de omuz ve kolları çalıştırır. Aynı zamanda tamamen kas gücüne dayalı bir egzersiz olduğunu da söylemek gerekiyor. Tabi barfiks çekmek aslında sanıldığı kadar kolay değildir ve bazı püf noktaları vardır. O halde barfiks nasıl çekilir, onu anlatalım:

Öncelikle hazırlığınızı doğru yapmalısınız. Avuç içleriniz karşıya bakacak şekilde yukarı sıçrayarak iki elinizle birden tutunun.

Ellerinizi omuz genişliğinden biraz fazla olacak şekilde açın.

Kollarınızı serbest bırakmayın ve karın kaslarınızı sıkın.

Doğru nefes alıp vermeye çalışın. Bu da sizin için oldukça önemlidir.

Kendinizi yukarı çekerken nefes verin, gövdenizi aşağı indirirken de nefes alın.

Çenenizi yukarı kaldırmadan, gövdeniz ve sırtınız dik olacak şekilde kendinize doğru çekin.

Sırt kaslarınızdan güç almaya çalışın.

Kendinizi yukarı doğru itin.

Çeneniz barın üzerine çıktığında yavaşça gövdenizi aşağı indirin ve başlangıç pozisyonunuza dönün.

Bunları öncelikle yavaş yavaş yapın. Alıştıkça ve pratik kazandıkça set sayılarınızı ve sürelerinizi artırabilirsiniz.

Barfiks Hangi Kasları Çalıştırır?

Peki barfiks hangi kasları çalıştırır? Aslında bu sorunun cevabını az önce de belirttik. Başta sırt ve omuz olmak üzere bütün üst vücudunuzu çalıştırır. Aynı zamanda kalori yakımına sebep olarak kilo vermenizi de kolaylaştırır.

Barfiks kaç kalori yaktırır diye merak ediyorsanız da 10 barfiksin ortalama 10 kalori yaktırdığını söyleyebiliriz. Bu bir kardiyo egzersizi değil aksine güç egzersizidir. Ayrıca küçük bir not ekleyelim: Hareketi ne kadar yavaş yaparsanız o kadar çok karın kaslarınızı sıkabilirsiniz ve daha çok kalori yakabilirsiniz.

Buna ek olarak barfiks çeşitlerinden de kısaca bahsedelim.

Pull up hareketi ile barfiks: Bu standart olan harekettir ve barfiks demiri avuç içleri dışa bakacak şekilde tutulur.

Bu standart olan harekettir ve barfiks demiri avuç içleri dışa bakacak şekilde tutulur. Chin Up hareketi ile barfiks: Burada da avuç içleriniz size dönük olmalıdır. Kasları daha çok çalıştırdığı için de daha kolay barfiks çekebilirsiniz. Fakat kolunuzda bir sakatlık varsa pull up yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Burada da avuç içleriniz size dönük olmalıdır. Kasları daha çok çalıştırdığı için de daha kolay barfiks çekebilirsiniz. Fakat kolunuzda bir sakatlık varsa pull up yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Negatif Barfiks: Bu da barfiks demirinin avuç içleri birbirine dönük şekilde tutulmasıyla yapılır. İleri seviyedir ve profesyonel sporcular yapar.

Barfiks Çekmenin Faydaları Neler?

Son olarak barfiks faydalarının neler olduğunu da aktaralım. Öncelikle kas yapınızı güçlendirdiğini söylemeliyiz. Omuz, sırt, göğüs ve kol gibi bölgelerdeki kasları çalıştırır ve daha çok geliştirir. Fit bir vücudunuz oluşur.

Boyunuzu uzatır. Evet, ergenlik ve çocukluk döneminde barfiks çekiyorsanız kesinlikle boyunuzun uzamasına yardımcı olacaktır.

Bir diğer faydası ise yağ yakımını hızlandırmasıdır. Kas kitle endeksi artıkça yağ yakımı da hızlanacak. Özellikle de şınav ve mekik gibi temel hareketler ile barfiksi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Bütün bunlar barfiksin en belirgin faydalarıdır. Eğer gücünüze güveniyorsanız ve barfiks çekmek istiyorsanız uyarılarımızı dikkate alarak bu harekete başlayabilirsiniz.