Tüm yemeklerde kullanabileceğiniz sumak ekşisi yapmanın püf noktası sumağın ekşi olmasıdır. Aksi takdirde sumak sosunuz tatlı olacaktır. Sumak ekşisi sayesinde yemeklerinize farklı bir tat katacaksınız. Aynı zamanda sumak antioksidan olduğu için mikroplarla mücadele eder. Öksürük içinde kullanılan sumak kanı arındırır.

SUMAK EKŞİSİ FAYDALARI

- Kan şekerini düzenler.

- Eklem hastalıklarına iyi gelir.

- Kalp için faydalıdır.

- Sindirim sistemini düzenler.

- Harareti giderir.

- Ateşi düşürür.

- Karaciğeri korur.

- İdrar söktürücü özelliği vardır.

AHMET MARANKİ SUMAK ÇAYI TARİFİ

Malzemeler:

- Bir çay bardağı kaynamış su

- Bir tatlı kaşığı sumak

Yapılışı:

Bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumağı ekleyin 5 dakika demlenmeye bırakın daha sonra süzerek içebilirsiniz. İsterseniz 1-2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz.

SUMAK ÇAYI İLE ZAYIFLAYANLAR

Sumak sindirimi düzenlediği için zayıflamanıza yarımcı olur. Ayrıca şişkinliği önler ve hazımsızlığa iyi gelir.

SUMAK EKŞİSİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

- Sumak bitkisi

- Un

- Su

Yaklaşık 10 kilo sumağı geniş bir kaba koyun daha sonra göz kararı sumakların üzeri kapanacak kadar su ekleyin.

Sumaklar suya ekşisini verince süzerek sumakları farklı bir kaba koyun ve yeniden su ekleyin. Bu işlemi 2 kere daha tekrar edin.

Her süzdüğünüz sumağı alın ve tortusunun dibe çökmesi için un ekleyin.

Son olarak un dibe çökünce kalan suyu cam bir şişeye dökün ve hava ya bir şekilde tülbentle kapatın.

Bu şişeyi bir kaç gün güneşte beklettikten sonra kullanmaya hazır hale gelir.