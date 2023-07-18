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        Sumak ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir? Sumak ağacı bakımı, özellikleri, faydaları, budama teknikleri ve çeşitleri

        Sumak ağacı kendine özgü bitkisel ve sağlık özellikleri ile bilinen ve dünyanın birçok yerinde yetişebilen bir türdür. Siz de evlerimizde kullandığımız sumak baharatının nasıl yetiştirildiğini merak ediyorsanız bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Sumak ağacı nasıl yetiştirilir? Sumak ağacı nasıl budanır? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 15:24
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        Sumak ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir?
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        Sumak ağacı, Anacardiaceae familyasından Rhus cinsi bir ağaç türüdür. Özellikle yemeklerde ve ilaç yapımında kullanılan sumak ağacı, aynı zamanda peyzaj düzenlemelerinde de tercih edilen bir bitki türüdür. Sumak ağacının yetiştirilmesi ve bakımı, bazı özel bilgiler gerektirse de genel anlamda kolay bir süreçtir. Bu yazımızda sumak ağacı yetiştirilmesi, sulaması, budanması ve bakım bilgileri hakkında detaylı bir araştırma bulacaksınız.

        Sumak Ağacı Özellikleri

        Sumak Ağacı, Anacardiaceae ailesine ait bir ağaç türüdür Genellikle küçük ve orta büyüklükte ağaçlar ve çalılardan oluşur. Sumak ağacının diğer özellikleri ise şöyledir:

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        • Yaprakları genellikle parlak yeşil renkte ve pürüzsüz yapıdadır.
        • Sumak ağaçları, yoğun ve parlak kırmızı renkte, salkım şeklinde meyveler üretir.
        • Sumak ağacı, genellikle sonbahar aylarında en güzel görüntüsüne kavuşur çünkü yaprakları olağanüstü renk tonlarına dönüşür.
        • Sumak, genel anlamda süs ağacı olarak yetiştirilebildiği gibi zehirli olmayan türleri baharat olarak da yetiştirilebilir ve kullanılabilir.
        • Sumak ağaçları oldukça dayanıklıdır ve çoğu toprak tipinde yetişebilirler. Çoğu sumak türü, kırağıya dayanıklıdır ve soğuk kış aylarında bile hayatta kalabilir.

        Sumak Ağacı Çeşitleri

        Sumak ağacı aslında antepfıstığıgiller ailesi arasında yer alır. Birçoğu zehirli olan sumak ağacının yaklaşık 150 çeşidi bulunmaktadır. Bu sumak ailesinin içinden sadece iki tanesi ülkemizde yetiştirilmektedir.

        • Derici sumağı (Rhus coriaria L.)
        • Boyacı sumağı (Rhus cotinus L.)

        Sumak Ağacı Nerede Yetişir?

        Sumak ağacı, ılıman ve subtropikal iklimlerde yetişir ve en iyi sonuçları kısmen gölgeli veya tam güneş alan alanlarda verir. Toprak türüne gelince, sumak ağacı, iyi drenajlı toprakları tercih eder bununla birlikte birçok toprak tipine de uyum sağlayabilir.

        Sumak Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

        Sumak ağacı yetiştirmek için, öncelikle ağacın yetişeceği konumu dikkatlice seçmelisiniz. Sumak ağacı, kısmen gölgeli veya tam güneş alan alanları tercih eder. Ağacı dikmeden önce toprağı iyi bir şekilde hazırlamanız ve drenajın yeterli olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Sumak ağacı yetiştiriciliğiyle ilgili bazı püf noktaları:

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        • Sumak ağacı aslında her mevsim dikime uygun bir ağaçtır.
        • Dikim yapılacak alanda fidelerin arasındaki mesafe en az 3 metre olmalıdır.
        • Dikim için çukurlar en az 40 cm olarak açılmalıdır.
        • Fidanlar çukura dikkatli bir şekilde yerleştirilmeli ve üzeri toprakla kapatılmalıdır.
        • Dikim yaptıktan sonra mutlaka can suyu verilmelidir.
        • Dikim yapılacak zaman rüzgarsız ve güneşin az olduğu saatler de olmalıdır.

        Sumak Ağacı Nasıl Bakılır?

        Sumak ağacı bakımı genel anlamda zahmetsiz ve kolay bir süreçtir. Bunu yanında sumak nasıl sulanır sorusu bahçesinde sumak yetiştirmeyi düşünenlerin merak ettiği bir konudur. İşte adım adım sumak ağacı bakımı:

        • Sulama: Sumak ağacı, toprakta suyun birikmesini sevmez. Bu nedenle, sularken dikkatli olunmalı ve toprağın hafifçe kurumasına izin verildikten sonra tekrar sulanmalıdır. Yağmurlu dönemlerde veya hava koşullarının nemli olduğu zamanlarda sulama miktarını azaltmanız gerekebilir.
        • Gübreleme: Sumak ağaçları genellikle ekstra gübrelemeye ihtiyaç duymazlar. Ancak, toprakta belirli besin maddelerinin düşük olduğunu düşünüyorsanız, yavaş salınımlı genel amaçlı bir gübre kullanabilirsiniz.
        • Budama: Budama, ağacın sağlığını korumak ve şeklini kontrol etmek için önemlidir. Sumak ağacını genellikle ilkbaharda budamalısınız
        • Hastalıklar ve Zararlılar: Sumak ağaçları genellikle sağlamdır ve birçok hastalığa ve zararlıya karşı dirençlidir.

        Sumak Ağacı Nasıl Budanır?

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        Sumak ağacının budanması, ağacın sağlıklı büyümesini teşvik etmek ve istenmeyen dalların gelişimini önlemek için önemlidir. Sumak ağacının budanması genellikle ilkbaharda yapılır. Şimdi sumak ağacı budama tekniklerini inceleyelim:

        • Öncelikle, ağacın genel şeklini belirlemek için en büyük dalların bazılarını kesmelisiniz.
        • Ardından, ölü, hastalıklı veya zarar görmüş dalları çıkarın.
        • Budama sırasında, her dala yaklaşık bire üç oranında yaklaşmalısınız. Çok fazla budama, ağacın büyümesini zayıflatabilir ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirebilir.
        • Budama işlemi sırasında temiz ve keskin aletler kullanın. Bu, dal üzerinde düzgün bir kesik yapmanıza ve hastalıkların yayılmasını önlemenize yardımcı olur.

        Sumak Ağacı Faydaları

        Sumak ağacı, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan bir dizi faydaya sahiptir.

        • Peyzaj Düzenlemeleri: Sumak ağacı, parlak renkli çiçekleri ve çekici yaprakları nedeniyle peyzaj düzenlemelerinde sıklıkla kullanılır.
        • Tıbbi Kullanımlar: Sumak ağacının bazı türleri, antibakteriyel, antiviral ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bu nedenle çeşitli ilaçlarda kullanılır.
        • Mutfak Kullanımları: Sumak meyveleri, baharat olarak kullanılır ve birçok yemeğe ekstra lezzet ve renk katar.
        • Doğal Boya: Sumak ağacının kabuğu ve meyveleri, doğal boyaların yapımında kullanılabilir.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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