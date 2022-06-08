Plastik geri dönüşüm atölyesi alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2594. Sokak'taki iki katlı plastik geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. AA'nın haberine göre; ardından atölyede soğutma çalışması yapıldı.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.