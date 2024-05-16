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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultangazi'de 4 iş yeri alev alev yandı

        Sultangazi'de 4 iş yeri alev alev yandı

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde iddiaya göre binaların arasındaki çöplerde başlayan yangın iş yerlerine sıçradı. Alevler kısa sürede iş yerlerinin çatısını sararken, yangına itfaiye müdahale etti. Alevler, bitişikle bulunan apartmanlara sıçramadan kontrol altına alınırken, 4 iş yerinde hasar meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 06:16 Güncelleme: 16.05.2024 - 06:19
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        Sultangazi'de 4 iş yeri alev alev yandı
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        Yangın, saat 01.30 Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde çıktı. İddiaya göre, binaların arasında bulunan çöplerde bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede iş yerlerine sıçradı. Aralarında lokanta ve kıraathanenin de bulunduğu iş yerlerini saran alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        4 İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

        Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, iş yerlerinin yanında bulunan apartmanlara alevlerin sıçramaması için büyük çaba harcadı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 iş yerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

        "BURAYA ÇÖP, LASTİK GİBİ HER ŞEY ATIYORLAR"

        Öte yandan yangının çıktığı gören mahalle sakini, "Evde oturuyordum. Baktım alevin yükseldiğini gördüm sonra itfaiyeyi aradım. Alevler binanın arasından yükseliyordu. Buraya çöp, lastik gibi her şey atıyorlar" dedi.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.

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