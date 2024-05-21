Sultanbeyli'de soğuk hava deposunda yangın
İstanbul Sultanbeyli'deki Aytop Gıdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan soğuk hava deposunda elektrik arızası nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, Aytop Gıdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
DHA'nın haberine göre; yangın, saat 04.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Aytop Gıdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan soğuk hava deposunda çıktı.
İddiaya göre, elektrik arızasından kaynaklanan nedenle başlayan alevler kısa sürede depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.