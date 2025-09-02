Habertürk
        Sultan Sazlığı'nı canlandıracak projesi | Son dakika haberleri

        Kayseri Büyükşehir'den Sultan Sazlığı'nı canlandıracak proje

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hem Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ni canlandıracak hem de sazlık çevresindeki mahallelerde tarımsal üretime güç katacak önemli bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 11:34 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:34
        Sultan Sazlığı'nı canlandıracak projesi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğindeki proje için Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ni sınırları içerisinde bulunduran Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi'nde tarımsal üretimin planlanması ve destekleme modeli üzerine bir toplantı gerçekleştirildi.

        Toplantıya Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, Ovaçiftlik Mahalle Muhtarı Fatih Sarı ve çiftçiler katıldı.

        Toplantıda, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin gün geçtikçe azalan ve büyük bir tehlike arz eden su kapasitesinin öncelikle azalmasının önlenmesi ve su kapasitesinin arttırılmasına yönelik tarımsal üretim planlaması ve destekleme modeli üzerine istişareler yapıldı.

        Sultan Sazlığı Kuş Cenneti çevresinde gerçekleştirilen ve su tüketimi fazla olan tarımsal faaliyetlerin su tüketimi az olan tarımsal ürünlere doğru kaydırılmasının masaya yatırıldığı toplantıda üretimin dekara yaklaşık bin 200 ton su kullanılan şeker pancarı, patates, mısır, ay çiçeği gibi ürünler yerine üretiminde su ihtiyacı dekara yaklaşık 300 ton olan arpa, buğday ve dörtlü karışım olarak adlandırılan yem bitkileri gibi ürünlerin teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hem turizmi canlandıracak hem de tarımsal üretime katkı sunacak proje için kollar sıvandı.

        Projenin öne çıkan detayı ise Sultan Sazlığı Kuş Cenneti çevresinde tarımsal üretim esnasındaki su sarfı 4'te 1'e indirilecek.

        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        #sultan sazlığı kuş cenneti
