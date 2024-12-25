Sultan sarması tarifi ve yapılışı: Sultan sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

SULTAN SARMASI TARİFİ

Tatlının adı, ona zarif ve gösterişli bir hava katmak amacıyla verilmiştir, çünkü Sultan Sarması hem görsel hem de lezzet açısından oldukça zengin ve dikkat çekicidir. Hafif tatlılığı, kremamsı yapısı ve yumuşak dokusu ile Sultan Sarması, özel günlerde veya misafirlere ikram etmek için tercih edilen nefis bir tatlıdır.

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Sultan Sarması malzemeleri

Muhallebisi için: 1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin Alt tabanı için: 1,5 su bardağı Hindistan cevizi Üzeri için: REKLAM 1 paket krem şanti (toz halinde)

1 su bardağı soğuk süt

İç dolgusu için:

Muz (isteğe bağlı) Sultan Sarması yapımı Büyük boy bir fırın tepsisini veya düz bir dikdörtgen borcamı seçin.

Tepsinin tabanını eşit şekilde kaplayacak şekilde Hindistan cevizini serpin. Bu adım, sarmanın tabanının yapışmasını engeller.

Bir tencereye süt, toz şeker, un ve kakaoyu ekleyin.

Orta ateşte sürekli çırparak koyulaşana kadar pişirin. Muhallebi kıvam alıp kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin.

Ocaktan aldıktan sonra tereyağını ve vanilini ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız muhallebiyi Hindistan cevizinin üzerine eşit şekilde dökün.

Bir spatula veya düz bir bıçak yardımıyla yüzeyi düzgünleştirin.

Oda sıcaklığında soğuması için bekletin, ardından buzdolabına koyarak 2-3 saat kadar tamamen soğutun.

Toz krem şantiyi bir kaba alın, üzerine soğuk süt ekleyip mikserle çırpın.

Kıvam aldığında dolapta bekletin.

Soğuyan muhallebinin üzerine krem şantiyi eşit şekilde sürün. Yine bir spatula ile yüzeyini düzeltin.

Tepsideki muhallebiyi uzunlamasına eşit dilimler halinde kesin.

Dilimlerin genişliğine bağlı olarak her birinin ucuna muz yerleştirin (isteğe bağlı).

Dilimleri dikkatlice yuvarlayarak sarma işlemini tamamlayın.

Sarmaları bir servis tabağına alıp buzdolabında 1-2 saat daha bekletin.

Servis ederken dilerseniz üzerlerine ekstra Hindistan cevizi veya çikolata sosu gezdirebilirsiniz. Sultan Sarması, içinde süt, şeker, un, Hindistan cevizi ve krem şanti gibi zengin malzemeler bulundurması nedeniyle yüksek kalorili bir tatlıdır. Ortalama bir dilim Sultan Sarması, kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 250-350 kalori arasında değişebilir. Muhallebi ve krem şanti gibi sütlü bileşenler kaloriyi artırırken, Hindistan cevizi de ekstra enerji sağlar.

REKLAM Tatlının içerdiği şeker ve yağ miktarı da kalori değerini etkileyen faktörlerdendir. Bu tatlıyı diyet yapanlar veya düşük kalorili beslenmeye dikkat edenler için daha küçük porsiyonlarla tüketmek ya da bazı malzemelerde değişiklikler yaparak (daha az şeker kullanmak) kalori miktarını azaltmak iyi bir seçenek olabilir. Sultan Sarması, zengin ve tatlı bir lezzete sahip olduğundan, yanında hafif ve ferahlatıcı bir şeyler tercih edilmesi iyi bir denge sağlar. Özellikle güçlü kahveler, örneğin Türk kahvesi ya da espresso, tatlının yoğunluğunu dengeleyerek hoş bir uyum oluşturur. Ayrıca, hafif bir meyve salatası veya birkaç dilim taze meyve, tatlının kremamsı yapısıyla mükemmel bir kontrast yaratır. Limonlu veya naneli soğuk içecekler, tatlının tatlılığını dengeleyip ferahlatıcı bir etki yaratır.

Eğer daha zengin bir deneyim arıyorsanız, yanında bir top vanilyalı dondurma da sunabilirsiniz; sıcak ve soğuk kombinasyonu, tatlının lezzetini pekiştirir. Sultan Sarması'nı sunarken bu gibi yan seçenekler, tatlının tadını daha da zenginleştirebilir ve sofranızı daha dengeli hale getirebilir. SULTAN SARMASI YAPILIŞI PÜF NOKTALARI Sultan Sarması yaparken başarılı bir sonuç elde etmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek önemlidir. Öncelikle, muhallebi hazırlarken un ve kakaonun topaklanmaması için kuru malzemeleri iyice karıştırmalı ve sütü azar azar ekleyerek sürekli çırpmalısınız. Muhallebi koyulaşana kadar orta ateşte sabırla karıştırmak, pürüzsüz bir kıvam elde etmek için gereklidir. Muhallebi piştikten sonra tereyağı ve vanilini eklemek, lezzetini artırırken dokusunu da daha yumuşak hale getirir.

Tepsiye dökülen muhallebinin eşit ve düzgün bir şekilde yayılması için bir spatula kullanabilir, hızlı hareket ederek yüzeyi pürüzsüzleştirebilirsiniz. Hindistan cevizini bolca kullanmak, hem tatlıya hoş bir aroma katacak hem de muhallebinin tabana yapışmasını önleyecektir. Muhallebinin soğuması çok önemli bir aşamadır; sıcak halde krem şanti eklenirse şanti eriyebilir ve tatlının katmanları bozulabilir. Bu nedenle, muhallebiyi mutlaka oda sıcaklığında soğutmalı, ardından buzdolabında dinlendirmelisiniz.

Sarma işlemine geçtiğinizde dilimlerin altını bir spatula yardımıyla hafifçe kaldırarak muhallebiyi çatlatmadan sarabilirsiniz. Muz veya başka bir dolgu malzemesi ekliyorsanız, bu malzemenin taze ve ince kesilmiş olmasına dikkat edin. Son olarak, sarmaları dolapta dinlendirmek, hem tatlının kıvamını oturtacak hem de daha lezzetli hale gelmesini sağlayacaktır. Bu püf noktalarına dikkat ettiğinizde Sultan Sarması’nın hem lezzet hem de görsellik açısından mükemmel sonuç vereceğinden emin olabilirsiniz.