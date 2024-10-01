'Sultan Bestekârlar' Rami Kütüphanesinde

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Klasik Türk müziğinin unutulmaz bestekârlarına saygı duruşu niteliğinde bir konserle, 3 Ekim Perşembe akşamı İstanbul’un önemli kültür noktalarından biri olan Rami Kütüphanesinde muhteşem bir gece yaşanacak. Sultan Bestekârlar konseri, Musıki Eğitim Vakfının önderliğinde, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor. Bu eşsiz müzik ziyafeti, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli desteğiyle hayata geçiriliyor.

Klasik Musıkinin Sultan Bestekârları Rami’de

Sultan Bestekârlar, Osmanlı saraylarının zarif melodilerinden, Türk musıkisinin incelikli kompozisyonlarına uzanan derin bir miras bırakmıştır. Musıki Eğitim Vakfı, bu mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla düzenlediği konserlerle kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam ediyor. 3 Ekim’de, klasik musıkimizin en nadide eserleri, İstanbul’un tarihî mirası Rami Kütüphanesinin büyüleyici atmosferinde yankılanacak.

REKLAM Gecenin Sanatçıları Konserin sunuculuğunu usta radyo ve televizyon programcısı Cumhur Enes Ergür üstlenirken, gecede birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları sahne alacak. Hanendeler: İrem Şamlı

Selin Yücesoy

Ahmet Yağmur Kucur

Sait Berker Seymenoğlu Bu usta hanendeler, klasik Türk müziğinin en nadide eserlerini zarif yorumlarıyla dinleyicilere sunacak. Onlara eşlik edecek olan saz heyeti ise, bu geleneksel müziğin derinliğini dinleyicilere aktaracak. Sazendeler: Özata Ayan (tanbur)

Mustafa Tabak (kanun)

Ahmet Cavit Altınkaynak (ney)

İremnur Yaşar (kemençe)

İlayda Uçar (ritim) Her biri alanında uzman olan bu virtüözler, sultan bestekârların zamana meydan okuyan eserlerini, hem geleneksel hem de özgün bir yorumla sanatseverlere sunacaklar.