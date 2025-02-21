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        Haberler Gündem Sultan, 17 yaş küçük sevgilisi Mert'in kapısına kadar gitti - Güncel haberler

        Sultan, 17 yaş küçük sevgilisi Mert'in kapısına kadar gitti

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, Sultan'ın 17 yaş küçük sevgilisi Mert'e olan isyanı konuşulmaya devam etti. Mert için harcadığı yaklaşık 1 milyon lirayı geri isteyen Sultan, aynı zamanda "Mert duygularımla oynadı" cümlesini de ekledi. Sultan bugün flaş bir hareket yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 21:32 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:32
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün, Sultan’ın 17 yaş küçük sevgilisi Mert’e olan isyanı konuşulmaya devam etti. Mert için harcadığı yaklaşık 1 milyon lirayı geri isteyen Sultan, aynı zamanda “Mert duygularımla oynadı” cümlesini de ekledi. Sultan bugün flaş bir hareket yaptı.

        SULTAN KAPI BASTI!

        MERT’İN ÇALIŞTIĞI YERE GİTTİ!

        Sultan, 17 yaş küçük sevgilisi Mert’in ikamet ettiği yere gitti. Kapının önüne giden Sultan, kapıya vurup bağırırken Mert ve annesine de demediğini bırakmadı. İsyanı bitmeyen Sultan, bir de apartmanın önüne çıkarak mahalleliyi ayağa kaldırdı.

        Ayrıca Sultan, Mert’in güvenlik görevlisi olarak çalıştığı AVM’ye giderek diğer güvenlik görevlilerine Mert’i sordu.

        Bakalım Mert, pazartesi günü Sultan’ın karşısına çıkacak mı? Canlı yayına gelecek mi?

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        #didem arslan yılmaz
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