"BU HAYATIN GERÇEĞİ"

Kadir İnanır ise şu ifadeleri kullandı:



Bu hayatın gerçeği. Kaçınılmaz bir gerçek bu. Bütün insanlığın sonunda geleceği yer burası. Burada aslolan bu dünyadan giderken arkanızda büyük bir saygınlık, büyük bir sevgi, büyük bir ilgi, büyük işler bırakmış olmanız gerekiyor. Hayatın bence anlamı bu. Yoksa nasıl olsa ben de öleceğim deyip yaşadığın dünyanın gerçeklerine duyarsız kalarak, hiçbir konuyla ilgilenmeden sadece kendini düşünerek, yaşadığı toplumun sıkıntılarını paylaşmadan onların ortadan kalkması için verilen mücadelelerde ön sıralarda olmadan özellikle iyi insan ama daha önemlisi sanatçı kimliğine kavuşmanız mümkün değil. Süleyman kardeşimiz çok hassas bir insan olduğu için yaşadığı olaylardan büyük üzüntü duyarak gitti.